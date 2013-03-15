《热点透视》爱尔兰成功发债，展现欧洲央行口头干预效力

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
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撰稿 Neil Unmack
路透伦敦3月14日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉去年承诺要”竭尽所能地”拯救欧元区，包括买进受困国家的债券。以爱尔兰的例子来看，欧洲央行还不必动用到这样极端的手段。爱尔兰在周三成功完成50亿欧元的10年期新债发行，能够从市场融资，而这是欧洲央行直接货币交易(OMT)的先决条件。然爱尔兰需要援助吗？
爱尔兰的三年期债券收益率(殖利率)较可比德债高出1.7个百分点，已远低于峰值，不过仍比主权债危机爆发前的2010年初水准高出约50个基点。三年期券是欧洲央行若是出手干预可以买入的最长期券种。欧洲央行若采取行动，收益率可望进一步下滑，但仅仅是承诺买债就已经解决了大半困境。爱尔兰的10年期债券收益率为4.15%，比起纾困贷款利率高不了多少。
欧洲央行的买债计划在德国引发争议，德国尤其会赞赏虚拟干预的成效。甚至在欧洲央行内部，官员们或许也很放心这些承诺如此有份量。当然，爱尔兰可能还是会要求干预，但可能更倾向于从德国方面拿到其他的好处，比如延长其纾困贷款。
爱尔兰重回市场，将会被视为对欧元区纾困政策的辩护。爱尔兰已做好份内的工作，即使一路上有受到一些帮助，像是欧洲央行支持的对其银行纾困案进行重整。去年赤字相当于国内生产总值(GDP)8.6%的目标可望轻易达成;该占比已从2009年的近12%大幅下降。
但爱尔兰离复苏还很远。该国家庭债务占GDP之比是欧元区平均水准的两倍，失业率仍高，未来三年赤字占GDP之比应该会再降5个百分点。
即使爱尔兰勉力完成复苏，整个欧元区情况仍不明朗。欧元区几乎每个成员国的GDP不是在下滑，要不就是极缓慢地成长。意大利大选乱局就是政治不稳定的警讯。口头干预或许不是每一次都够用。(完)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
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