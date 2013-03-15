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货币新闻 | 2013年 3月 15日 星期五 17:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月15日

路透3月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种    最新库存     变动
   铜      525,825   +3,575
   锡       13,775      +15
   铅      277,500   -1,500
   锌    1,204,550   -2,175
   铝    5,173,075     +125
   镍      161,544     -102
 铝合金     79,780     -880
 NASAAC    144,380     -220
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据       库存分布            品种     库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅  MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡  MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)
 

 (编译 王丽鑫; 审校　李婷仪)
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