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货币新闻 | 2013年 3月 15日 星期五 12:14 BJT

亚洲橡胶：上海期胶上涨3%，因股市走高削弱需求担忧

路透东京3月15日 - 中国主力期胶合约周五上涨3%，从本周稍早触及的六个月低位反弹，因中国股市走高平息了需求担忧。

0347GMT时，上海期交所期胶主力9月合约 触及每吨23,320元人民币，上涨3.1%。

东京指标期胶合约 上升2.2%，至每公斤283.7日圆。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚; 审校 高琦)
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