亚洲橡胶：上海期胶上涨3%，因股市走高削弱需求担忧

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透东京3月15日 - 中国主力期胶合约周五上涨3%，从本周稍早触及的六个月低位反弹，因中国股市走高平息了需求担忧。
0347GMT时，上海期交所期胶主力9月合约 触及每吨23,320元人民币，上涨3.1%。
东京指标期胶合约 上升2.2%，至每公斤283.7日圆。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚; 审校 高琦)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
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