《热点透视》香港金管局为寻找抑制泡沫的新工具进行了一次尝试

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen

路透香港3月14日 - 香港正尝试用其它办法来抑制房地产泡沫。香港金管局提高对楼宇按揭的自有资金要求，导致本地区两家大银行上调利率。这是金管局首次公开扭转银行的风险模式。对西方监管机构而言，这是一场重要的试验。

金管局对于干预地产市场并不遮遮掩掩。1998年后的崩盘令人刻骨铭心，房价在五年中跌得只剩一半，金管局被赋予一系列权力来挤压泡沫。购房按揭的首付比例最低为四成，申请人的供楼负担比率上限为50%。香港政府也提高一个以上物业业主以及非本地人士购房的印花税，希望以此抑制投机。

尽管如此，金管局还在不断寻找新的途径，近期宣布将住宅贷款按揭计算中的风险加权资产比率的下限设定为15%。此前，香港多数银行采用的比率平均为8%左右。因而香港按揭贷款的资金成本实际上提高了一倍。汇丰控股 和渣打银行 迅速将本地新造物业按揭贷款利率提高25个基点也就不足为奇了。

金管局新近的干预举措并不保证一定能抑制泡沫。迄今为止，贷款限制令房价上涨速度放慢，却并没能扭转涨势。近来楼市的兴旺是由于大陆的资金涌入，并非过度举债的结果。更何况，金管局的干预可能只是促使投机性贷款人转向其它领域，譬如商用地产。

然而，全球其他地区仍饶有兴致地关注此事。自2008年危机以后，英国等地区的监管机构一直寻求动用风险资产加权工具的权力，以便抑制某些领域的信贷。这类工具能否有效尚无定论：有人担心这会让银行间资本比率的比较更加困难。而且，多数西方经济体现在头痛的是信贷需求的缺乏，而不是过多。虽然如此，金管局为这项迄今如此多数还停留在理论上的争论提供了一次实际检验的机会。(完)