中国货币市场：七天回购利率加速上行,民生可转债影响续发酵

路透北京3月15日 - 中国银行间市场周五七天期质押式回购加权利率 较上日加速上行，在公开市场同期限逆回购中标利率上下徘徊，因民生银行 可转债发行对流动性影响持续发酵。

不过交易人士表示，今日存款准备金清算日有望退款，当前资金面整体不脱宽松，除七天外多数期限资金价格持稳即是佐证。

交易员并指出，央行已经连续四周通过公开市场回笼资金，呼应了央行行长周小川此前明确货币政策将不再是宽松的货币政策，不过从目前情况看，上述操作以及表态尚未对市场构成太大影响。

“今天七天这个期限借的人多一点，还是因为民生(银行)的可转债发行，但是整体资金还是非常松的，我刚才就出了一段时间没出出去。”华中一银行交易员表示。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

中国民生银行 于今日网上网下发行200亿元人民币的A股可转债，期限六年。此前有业内人士预计，本次可转债发行涉及的冻结资金规模在5,000亿元左右。

央行行长周小川周三明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。他并称，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0497 2.0386 1.11

七天 3.3754 3.0939 28.15

14天 3.0746 3.0889 -1.43

上交所债券回购

其中:隔夜 3.2700 6.9100 -364.00

七天 3.0000 2.9900 1.00

14天 3.0000 3.1600 -16.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0728 2.0618 1.10

七天 3.3800 3.0900 29.00

14天 3.1200 3.0900 3.00

shibor

其中:隔夜 2.0640 2.0570 0.70

七天 3.3905 3.0840 30.65

三个月 3.8836 3.8821 0.15