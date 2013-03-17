主要国家经济指标预测--3月18日****

中国信用债：西王集团对齐星集团的担保已追加风险缓释措施，风险可控
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。
路透3月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
3月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差11.55
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差21.62 1000 欧元区欧盟统计局贸易收支(亿欧元) 1月 顺差30 顺差117 1400 美国NAHB房屋市场指数 3月 47 46
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
3月17日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.7% --
(较上年同期) -1.6% --
3月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -0.1% --
(较上年同期) +0.8% -- 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 2月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +1.8% +1.8% 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第四季 +1.3% --
欧元区薪资(较上年同期) +1.4% -- 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.7% +0.5%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.0% +2.0% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 正9.24 正10.00 1230 美国实质所得(较前月) 2月 -0.2% +0.1% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 1月 1,109 --
外资买入美国公债(亿美元) 1月 323 -- 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.7% +0.4%
产能利用率 79.6% 79.3%
制造业产出 +0.8% +0.4% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 71.8 78.0
现况指数 87.5 87.5
预期指数 61.7 68.0 1430 美国ECRI一周领先指标 3月8日当周 129.9 -- 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 +0.2% -- (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 程琳/王丽鑫)
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。
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路透北京3月29日 - 中国央视官方微博周三报导称，国内首家央企参与发起、规模最大的不良资产投资基金--诚通湖岸不良资产投资基金(湖岸I号)在北京发行，基金规模100亿元人民币，存续期四年。