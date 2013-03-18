重发-****主要国家经济指标预测--3月18日****

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
(重发以调整格式) 路透3月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差11.55 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差21.62 1000 欧元区欧盟统计局贸易收支(亿欧元) 1月 顺差30 顺差117 1400 美国NAHB房屋市场指数 3月 47 46 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 3月17日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.7% -- (较上年同期) -1.6% -- 3月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -0.1% -- (较上年同期) +0.8% -- 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较 2月终值 +0.4% +0.4% 上月) (较上年同期) +1.8% +1.8% 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第四季 +1.3% -- 欧元区薪资(较上年同期) +1.4% -- 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.0% +1.9% 扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +2.0% +2.0% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 正9.24 正10.00 1230 美国实质所得(较前月) 2月 -0.2% +0.1% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 1月 1,109 -- 外资买入美国公债(亿美元) 1月 323 -- 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.7% +0.4% 产能利用率 79.6% 79.3% 制造业产出 +0.8% +0.4% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 71.8 78.0 现况指数 87.5 87.5 预期指数 61.7 68.0 1430 美国ECRI一周领先指标 3月8日当周 129.9 -- 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 +0.2% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 程琳/王丽鑫)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉