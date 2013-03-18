版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 13:07 BJT

重发-****主要国家经济指标预测--3月18日****

(重发以调整格式)
    路透3月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
3月18日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值        前值
                                                                      
 0900      意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)              1月          --   逆差11.55
                  全球贸易收支(亿欧元)                            --   顺差21.62
 1000      欧元区欧盟统计局贸易收支(亿欧元)          1月      顺差30     顺差117
 1400      美国NAHB房屋市场指数                      3月          47          46
    
   附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
    
3月17日(日)  
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段         现值      预估值
                                                                       
 2100      韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)           1月        +0.7%          --
                            (较上年同期)                        -1.6%          --
  
3月15日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段         现值      预估值
 0815      瑞士生产者/进口物价(较前月)               2月        -0.1%          --
           (较上年同期)                                         +0.8%          --
 1000      欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较     2月终值        +0.4%       +0.4%
           上月)                                                       
           (较上年同期)                                         +1.8%       +1.8%
 1000      欧元区劳工成本(较上年同期)             第四季        +1.3%          --
           欧元区薪资(较上年同期)                               +1.4%          --
 1230      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)           2月        +0.7%       +0.5%
           (较上年同期)                                         +2.0%       +1.9%
           扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                      +0.2%       +0.2%
           (较上年同期)                                         +2.0%       +2.0%
 1230      美国纽约联邦储备银行制造业指数            3月       正9.24    正10.00 
 1230      美国实质所得(较前月)                      2月        -0.2%       +0.1%
 1300      美国整体资本净流入(亿美元)                1月        1,109          --
           外资买入美国公债(亿美元)                  1月          323          --
 1315      美国工业生产(较前月)                      2月        +0.7%      +0.4% 
           产能利用率                                           79.6%       79.3%
           制造业产出                                           +0.8%       +0.4%
 1355      美国路透/密西根大学消费者信心指数     3月初值         71.8        78.0
           现况指数                                              87.5        87.5
           预期指数                                              61.7        68.0
 1430      美国ECRI一周领先指标               3月8日当周        129.9          --
 1530      美国克利夫兰联邦储备银行CPI               2月        +0.2%          --
 (完) 
    
    
经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大           日本与韩国    
    欧洲             澳洲与新西兰    
    中国           台湾    

已公布经济指标一览
    美国           日本    
    欧洲           韩国    
    中国           香港    
    澳洲           台湾    


 (整理 程琳/王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐