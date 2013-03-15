《中国大宗商品综述》中国人的“黄金情结”正加速转化为真实消费

作者 李文科

路透北京3月15日 - 未来金价可能涨，也可能跌，但无论怎样似乎都不会影响中国人购买黄金的热情。中国领先的黄金饰品销售商--菜百的金饰柜台前常年“人头攒动”的状况就可见一斑。

正在加速开启的贵金属投资工具和实物交易渠道，正在让中国人的“黄金情结”得以释放。其中，中国规模不一的银行争相完善贵金属账户投资和实物投资产品线，无疑成为中国今后黄金真实消费的重要推手。

国外媒体将中国古代王朝就有着大量囤积黄金的悠久历史，作为现代中国人热衷购买黄金的重要理由。的确，随着中国经济发展和收入水平提高，黄金在个人、家庭和机构资产的配置中占据着越来越重要的位置。

但即便如此，中国的黄金资产配置的比例仍少得可怜，尚不足1%，这和全球5-10%的平均水平相比仍相距甚远。可见中国的黄金消费潜力仍非常可观。

“接下来几年黄金市场会成熟得很快，产品线越来越完善，...今年(黄金市场)各种环节都在加快发展，包括大家的观念。”国内一大型黄金贸易和投资公司人士告诉路透。

这并非在中国黄金市场摸爬滚打十多年的资深人士的一时感触，数据显示，无论是黄金产量还是黄金消费，中国都已位居全球第一，而更具潜力的则是中国人对黄金的投资需求正在加速膨胀。

尽管年初以来，国际金价 已经下跌逾100美元/盎司，但经济发展水平排在全国前列的华东某省份一地方支行2013年一季度的实物黄金销售量却是去年同期的五倍。

“账户金和实物黄金都很好做啊，...有人看金价跌就有人看价格涨啊，当然宣传也有一定的作用，”上述支行副行长称。

中国大型银行已经成为推动黄金消费提升的重要动力，而中国政府亦逐步放开黄金市场的管制，包括放松对黄金进出口的管制，推出银行间黄金询价交易，鼓励金融机构创新黄金类投资产品等。

不难想象，当拥有数亿客户资源的大小银行都开始争相设计开发创新黄金投资产品，推广黄金投资交易以及黄金租赁和融资服务的时候，中国黄金的需求量将会呈现怎样的迅猛发展，“藏金于民”将渐成现实。

世界黄金协会此前公布数据称，2012年全球黄金需求同比降4%，而2010年、2011年分别增长9%和5%；不过中国2012年的黄金需求与上一年持平。协会高层强调，中国和印度仍是世界黄金需求大国，两国2012年黄金需求仍比过去十年间的年平均水平高出30%。

**定价权考量**

除了银行这个重量级推手，上期所的黄金期货以及即将推出的黄金ETF(上市基金)亦将为中国黄金消费提供动力。市场人士相信，政府加速推动中国黄金市场发展的意图，在于增加国际黄金定价的影响力，而这亦与中国作为黄金消费和生产第一大国相匹配的。

业内人士指出，银行间黄金询价交易将于25日推出远期交易，金交所并可能在4、5月推出周五的夜盘，且上海期货交易所亦在积极准备推出期市夜盘，这些举措的连环推出，将对中国黄金市场的价值发现以及远期定价功能的完善起到推动作用。

“中国目前在黄金上的定价权还不强，肯定是跟着国际市场走，但在定价权方面肯定有目标，...将来中国一定是全球非常重要的黄金市场，”上海一股份制银行贵金属交易员称。

该交易员称，黄金市场越健全，工具越多，产品越多，就越有利于释放黄金投资需求的潜力，监管层的方向也很明确，就是便利黄金贸易和交易，促进市场上有更多基于贵金属的衍生工具。当金融市场的交易工具健全后，加上中国强劲的实物需求，中国就会具备影响定价的条件。

“未来发展比较有潜力，中国黄金市场的发展取决于国家的政策，”北京一股份制银行相关业务人士称。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--两位消息人士周三称，中国上海黄金交易所银行间黄金询价交易系统将于3月25日推出远期交易，但掉期交易何时推出尚不确定。目前金交所仅有即期产品的交易。

--两名知情人士表示，中国国储局周五在北京透过一场闭门招标，向国内冶炼厂采购了4.5万吨精炼锌。

--消息人士周五称，中国决定临时发放棉花进口加工贸易配额，以满足市场需求，市场并预期这一批配额的数量约在70至80万吨左右。

--中国煤层气资源总量位居全球第三，发展前景非常广阔。国家能源局日前发布煤层气产业政策表示，将增加勘探区块投放数量，实行限期开发制度，并完善煤层气价格政策。