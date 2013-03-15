《中国金融焦点》当局放宽资本账户管制，允许三星等跨国公司限量转移资本

欲将人民币打造成储备货币，需先使之成为广泛使用的国际结算货币、价值储存工具并可自由兑换。

人民币完全自由兑换，也是中国实现2020年前将上海打造成真正国际金融中心这个目标要迈出的重要一步。

尽管2012年人民币跨境贸易结算量达到2.9万亿(兆)元左右，约占该国同期贸易总额的12%，但是由于交易上的限制和持有人民币的成本，企业决策层对人民币贸易结算仍不感冒，阻碍了中国政府将人民币推广为国际贸易货币的努力。

这次试点就是为了解决这个问题。

试点企业可选择参与三项测试计划中的一项。这些计划简化了资本流进流出中国的程序。

其中一项允许监管机构一次性批准企业多笔跨境资金转移，而不用按单笔批准。

另一项允许“净额跨境结算”，因此一家中国公司给一家境外公司贷款，或向其借款时，可在净额基础上结算这两笔交易，而不用在总额基础上收付两笔交易的现金。

第三项计划允许一家企业的一个分支部门代表其它所有部门收付款，意味着在中国有30个分支部门的企业可以只用一个银行账户，而非30个。

企业表示，资金跨境流动更加自由可以提高效率，降低成本。三星称，预计参与试点可帮助其一年节省约1,000万美元。