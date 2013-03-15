国际油市：布兰特原油升至每桶109美元上方，因供应忧虑持续

0556GMT，布兰特原油 上涨0.50美元，报每桶109.46美元，在结束四连跌后已连续两天上涨。布兰特4月合约周四到期，结算价升0.90美元。不过指标合约料出现五周来的第四周下跌。

美国原油 涨升0.21美元，报93.24美元，有望连续第二周录得升幅。

美国总统奥巴马周四接受以色列电视台访问说，伊朗仍需要一年多时间才能开发出核武器。奥巴马六天后将访以色列。

奥巴马似乎在向以色列总理内塔尼亚胡发出要耐心等待的信号，同时显示如有必要美国将直面伊朗。

尽管需求疲弱，但市场担忧西方与伊朗在伊朗核计划方面的僵局可能升级并干扰石油供应，这种忧虑使得布兰特在2012年多数时间和今年都维持在100美元上方。(完)

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