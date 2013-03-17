台湾经济指标预测--3月18日至5月20日

中国房地产：要重点整治开发企业和中介机构，严查违规资金入市--住建部
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 3月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/20 1600 外销订单 2月 -5.2%* +18.0%(年变动率) 3/22 0830 季调失业率 2月 -- +4.20% * 3月25日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 3/25 1600 工业生产 2月 -- +19.17% 3/25 1600 M2货币总计数 2月 -- +2.99% 3/28 1700 重贴现率 第一季 -- 1.875% * 4月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/3 1610 外汇存底 3月底 -- 4,040.8亿美元 * 4月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 4/8 0830 消费者物价指数(CP 3月 -- +2.97% I) 4/8 1600 出口 3月 -- -15.8% * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第一季概估 -- +3.72%(统计值 值 ) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透台北3月29日 - 台湾央行周三公布，2016年12月底本地银行外国债权直接风险余额达到3,638亿美元，若与2015年底的3,446亿美元比较，增加5.57%。其中对美国的外国债权亦增加，因FED升息吸引银行资金愿持美元资产。
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。