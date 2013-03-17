台湾货币市场：3月18日及本提存期资金预期变化一览表

中国信用债：西王集团对齐星集团的担保已追加风险缓释措施，风险可控
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。
路透台北3月18日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期2,605.1亿台币。
--94甲4期公债付息18亿。
--96甲3期公债付息15亿。
--101乙1期公债付息6.5亿。
--100甲5期公债付息11亿。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- （本提存期）
宽松因素：
--央行存单到期3兆(万亿)7,851.4亿台币
03/19 36.00亿
03/20 857.05亿
03/21 5,885.00亿
03/22 3,423.50亿
03/23 250.00亿
03/24 7,408.00亿
03/25 459.00亿
03/26 40.50亿
03/27 8,272.85亿
03/28 3,867.50亿
03/29 366.00亿
04/01 3,351.40亿
04/02 834.00亿
04/03 2,800.60亿
--公债还本付息14亿台币
03/31 95甲3期7息 14亿
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素： --3/21：发行“102乙1期”公债，金额400亿元，天期20年期，18日标售。
--3/28：发行“财102-3期”国库券，期限364天期，金额总计200亿台币，27日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京3月29日 - 中国央视官方微博周三报导称，国内首家央企参与发起、规模最大的不良资产投资基金--诚通湖岸不良资产投资基金(湖岸I号)在北京发行，基金规模100亿元人民币，存续期四年。