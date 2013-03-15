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货币新闻 | 2013年 3月 15日 星期五 15:29 BJT

台湾央行：今年通膨压力减轻，密切注意日圆贬值影响--业务报告

路透台北3月15日 - 台湾央行周五提前送交立法院报告称，今年通膨压力减轻，消费者物价(CPI)涨幅尚属温和。而近期日本宽松货币政策及日圆贬值，对台币影响将密切注意。

央行称，〞美国页岩油和页岩气产量持续提高，国际能源价格可望下跌...本年通膨压力减轻。〞

台湾央行总裁彭淮南将于下周一将赴立法院业务报告并备询。央行第一季理监事会议订于3月28日召开，目前各方多认为央行本季将维持利率不变。金融机构对台湾央行利率预估请见

在人民币业务方面，报告中也指出，本地外汇指定银行(DBU)自2月6日开办人民币业务至本周一(11日)止，人民币存款总额129.2亿元；而当日人民币跨境结算规模最高曾达21.4亿；央行并已与中国人民银行初步协商签署货币互换协议(SWAP)。目前本地银行的海外金融业务分行已成为台商的资金调度中心。(完)

(记者 詹静宜/高洁如; 审校 杨淑祯)
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