台湾央行：今年通膨压力减轻，密切注意日圆贬值影响--业务报告

在人民币业务方面，报告中也指出，本地外汇指定银行(DBU)自2月6日开办人民币业务至本周一(11日)止，人民币存款总额129.2亿元；而当日人民币跨境结算规模最高曾达21.4亿；央行并已与中国人民银行初步协商签署货币互换协议(SWAP)。目前本地银行的海外金融业务分行已成为台商的资金调度中心。(完)