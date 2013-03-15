《Kaletsky专栏》不要担心股市下跌

股市花费25年才突破1929年高点，但当这一幕最终发生时，显然更值得庆祝而非恐慌。当1929年高点终于在1954年9月被突破以后，标普指数12个月内上涨36%，并且在下次大跌之前累计上升121%。这一波跌势是在七年后的1961年12月稍晚开始的。

由于1960年代初经济状况普遍向好，这一熊市相对短暂，不到两年股价就在1963年9月创下纪录高位。触及这一新高后，标普指数在接下来的一年进一步上涨16%，且在1966年1月、1967年8月和1968年12月触及一系列新高，涨幅达到50%。

只不过在1960年代末股市表现才确实有所恶化，因为当时全球经济面临通胀危机、战后货币体系瓦解、而且1973年爆发石油危机。结果股价在1968年12月触及峰值后历经三年多的低谷期。当股市反弹至1972年5月的纪录新高以后，仅上涨了9.0%就在1973年1月触顶，当时全球股市陷入1930年代以来最深且最冗长的熊市中。

标普指数耗费七年才回升至1973年1月峰值，尽管1980年7月所及高点为后来几个月的续涨铺平了道路，但很快就遭遇到1980年12月展开的另一轮可怕熊市，因为当时面临第二波石油冲击，而且美国陷入前所未见的二次衰退。

在1982年底投资界才最终走出漫长的一系列经济灾难。美股在1982年11月3日改写新高证明经济复苏。这一纪录高位当然同样不必担心而应庆祝。那日之后，全球股市几乎一路扬升直到1987年8月，到那时标普指数已从1982年11月高位上升138%。之后的涨势更为可观，尽管牛市在1987年因股市暴跌而被突然打断，但1989年7月再次创下纪录高位，为最长的连涨纪录奠定了基础--从1989年7月纪录高位到2000年3月24日的牛市峰值1527点，标普指数累计上涨360%。