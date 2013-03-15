欧元债市：德债在谨慎交投中持稳，因意大利议会召开选举后的首次会议

捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
意大利债券目前为止一直大体能经受住不确定性的冲击，因投资者受到欧洲央行(ECB)提供的债券购买计划激励，持续买入收益率相对较高的债券。
但未来数日预计进行的政治角力可能会惊扰一些投资者，意大利债券近期内可能面临波动性加剧。德债或将获得提振。
一交易员称，“我们静待意大利传来明确的消息...该国形势距离稳定还很远。”
0702GMT，德债期货 下跌1个跳动点至143.13。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 许娜)
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
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