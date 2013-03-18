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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 18:40 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限      年利率        主体评级     发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)
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*九江富          9      6          6.10%          AA        3/19-3/20   宏源证券
和建投公司               (第3-6年每年末偿还25%本金)
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*河源城市       10      7          6.55%          AA+       3/19-3/21   广州证券
开发投资公司      (第3-7年每年末偿还20%本金/广东融资再担保公司提供担保)
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*京粮集团        7      6   簿记区间4.80%-5.80%   AA        3/20-3/22 中信建投证券
                 (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择)
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*中国航天      40      10   簿记区间4.62%-5.62%   AAA       3/20-3/22   光大证券
科技集团       10      15   簿记区间4.97%-5.97%                         中信建投
                     （两品种间可回拨；中国船舶重工集团提供担保）
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*乌兰察布集     8       7          6.88%          AA-       3/19-3/22   日信证券
宁区城市建投公司      (第3-7年每年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)
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余杭创新投资   12       7          6.50%          AA        3/18-3/20   浙商证券
                      (第3-7年每年末偿还20%本金)
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平潭综合       12       7          6.58%          AA-       3/15-3/21   兴业证券
实验区国资           (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)
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西安投资控股    7      10     区间6.10%-7.10%     AA        3/19-3/21   海通证券
                 (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择)
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晋中公用        8       7          6.50%          AA        3/18-3/22   财通证券
基础设施投资          (第3-7年每年末偿还20%本金)
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宁波鄞州        6       7          6.50%          AA        3/18-3/22  中银国际证券
城投发展         (第3-7年每年末偿还20%本金)
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荣城经开       10       7   利率区间6.0%-7.0%     AA        3/18-3/22  中信建投证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校)

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