《中国企业债发行日程表》--3月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *九江富 9 6 6.10% AA 3/19-3/20 宏源证券 和建投公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) =================================================================================== *河源城市 10 7 6.55% AA+ 3/19-3/21 广州证券 开发投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金/广东融资再担保公司提供担保) =================================================================================== *京粮集团 7 6 簿记区间4.80%-5.80% AA 3/20-3/22 中信建投证券 (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择) ===================================================================================== *中国航天 40 10 簿记区间4.62%-5.62% AAA 3/20-3/22 光大证券 科技集团 10 15 簿记区间4.97%-5.97% 中信建投 （两品种间可回拨；中国船舶重工集团提供担保） =================================================================================== *乌兰察布集 8 7 6.88% AA- 3/19-3/22 日信证券 宁区城市建投公司 (第3-7年每年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) =================================================================================== 余杭创新投资 12 7 6.50% AA 3/18-3/20 浙商证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 平潭综合 12 7 6.58% AA- 3/15-3/21 兴业证券 实验区国资 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) =================================================================================== 西安投资控股 7 10 区间6.10%-7.10% AA 3/19-3/21 海通证券 (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择) =================================================================================== 晋中公用 8 7 6.50% AA 3/18-3/22 财通证券 基础设施投资 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 宁波鄞州 6 7 6.50% AA 3/18-3/22 中银国际证券 城投发展 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 荣城经开 10 7 利率区间6.0%-7.0% AA 3/18-3/22 中信建投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 康熙泽；审校)