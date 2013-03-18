《中国企业债发行日程表》--3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *九江富 9 6 6.10% AA 3/19-3/20 宏源证券 和建投公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) =================================================================================== *河源城市 10 7 6.55% AA+ 3/19-3/21 广州证券 开发投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金/广东融资再担保公司提供担保) =================================================================================== *京粮集团 7 6 簿记区间4.80%-5.80% AA 3/20-3/22 中信建投证券 (第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择) ===================================================================================== *中国航天 40 10 簿记区间4.62%-5.62% AAA 3/20-3/22 光大证券 科技集团 10 15 簿记区间4.97%-5.97% 中信建投 （两品种间可回拨；中国船舶重工集团提供担保） =================================================================================== *乌兰察布集 8 7 6.88% AA- 3/19-3/22 日信证券 宁区城市建投公司 (第3-7年每年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) =================================================================================== 余杭创新投资 12 7 6.50% AA 3/18-3/20 浙商证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 平潭综合 12 7 6.58% AA- 3/15-3/21 兴业证券 实验区国资 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) =================================================================================== 西安投资控股 7 10 区间6.10%-7.10% AA 3/19-3/21 海通证券 (第七年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择) =================================================================================== 晋中公用 8 7 6.50% AA 3/18-3/22 财通证券 基础设施投资 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 宁波鄞州 6 7 6.50% AA 3/18-3/22 中银国际证券 城投发展 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 荣城经开 10 7 利率区间6.0%-7.0% AA 3/18-3/22 中信建投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 康熙泽；审校)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉