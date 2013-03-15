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亚洲 | 2013年 3月 15日 星期五 16:06 BJT

金属期市：伦铜小涨，美国数据利多支撑全球经济成长期望

“我们见到铜价完全消化了当前各项因素，”AME Group分析师Matt Fusarelli说。

“我们预计铜今年会过剩，今年以来已经过剩了数以十万吨，这指引出市场的走向，”他说。

沪铜及伦铜库存已经攀升超过20万吨MCU-STOCKSCU-STX-SGH 。

AME预计铜价第二季将下跌，今年底结束时约为每磅3.20美元(每吨7,055-$7,275美元)。

不过现在铜价暂时可因美国乐观经济数据而获支撑。

0701GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7836.75 36.75 +0.47 -1.16

上海期铜 57130 590 +1.04 -0.95

COMEX期铜 355.30 1.65 +0.47 -2.72

LME期铝 1984.00 5.00 +0.25 -4.20

上海期铝 14840 -05 -0.03 -3.29

LME期锌 1992.00 16.00 +0.81 -3.46

上海期锌 15345 -200 -1.29 -1.29

LME期镍 17274.00 49.00 +0.28 0.69

LME期铅 2253.25 4.75 +0.21 -3.71

上海期铅 14735.00 35.00 +0.24 -3.38

LME期锡 23950.00 25.00 +0.10 2.35

LME/上海套利价差^ -175

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李婷仪 审校 高琦)
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