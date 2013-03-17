重温稿-《台湾新债预测》20年公债102/乙1得标利率料在1.77-1.805%

中国房地产：要重点整治开发企业和中介机构，严查违规资金入市--住建部
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透台北3月15日 - 路透周五的调查显示,台湾下周一(3月18日)将标售的20年期公债102/乙1A02201=TWO 得标利率将落在1.77-1.805%. 以下为交易员观点整理: * 殖利率已回到合理水位，得标利率不至重蹈102/5飘高的覆辙 * 有寿险业未能趁殖利率弹升补券，积极下标可能性升高 * 空头气氛未消，交易商不愿持有长券，且公股银行与大型金融机构已趁反弹补券 以下为预测得标利率区间: * 1.77-1.805%。最低预估在1.75%，最高在1.83%。 最新报价: * 102/乙1公开发行前交易周五收在1.8045%。发行前交易期间的高/低点分别为1.6635%、1.8300%。 以下为交易商对102/乙1期公债得标利率的预估区间： 金融机构 最低(%) 最高(%) 大华证券 1.80 1.83 兆丰证券 1.75 1.78 国泰世华银 1.75 1.80 中型寿险 1.77 1.79 大型寿险1 1.77 1.80 大型寿险2 1.80 1.83 大型寿险3 1.79 1.805 大型寿险4 1.77 1.81 大型金融机构 1.80 1.82 中值 1.77 1.805 (完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 ;路透调查请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透台北3月29日 - 台湾央行周三公布，2016年12月底本地银行外国债权直接风险余额达到3,638亿美元，若与2015年底的3,446亿美元比较，增加5.57%。其中对美国的外国债权亦增加，因FED升息吸引银行资金愿持美元资产。
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。