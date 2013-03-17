重温稿-《台湾新债预测》20年公债102/乙1得标利率料在1.77-1.805%

路透台北3月15日 - 路透周五的调查显示,台湾下周一(3月18日)将标售的20年期公债102/乙1A02201=TWO 得标利率将落在1.77-1.805%. 以下为交易员观点整理: * 殖利率已回到合理水位，得标利率不至重蹈102/5飘高的覆辙 * 有寿险业未能趁殖利率弹升补券，积极下标可能性升高 * 空头气氛未消，交易商不愿持有长券，且公股银行与大型金融机构已趁反弹补券 以下为预测得标利率区间: * 1.77-1.805%。最低预估在1.75%，最高在1.83%。 最新报价: * 102/乙1公开发行前交易周五收在1.8045%。发行前交易期间的高/低点分别为1.6635%、1.8300%。 以下为交易商对102/乙1期公债得标利率的预估区间： 金融机构 最低(%) 最高(%) 大华证券 1.80 1.83 兆丰证券 1.75 1.78 国泰世华银 1.75 1.80 中型寿险 1.77 1.79 大型寿险1 1.77 1.80 大型寿险2 1.80 1.83 大型寿险3 1.79 1.805 大型寿险4 1.77 1.81 大型金融机构 1.80 1.82 中值 1.77 1.805 (完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 ;路透调查请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)