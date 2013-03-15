中国债市：利率互换小涨，下周曲线或将延续本周平坦化趋势

路透北京3月15日 - 中国人民币利率互换 周五小涨。市场人士表示，七天回购利率加速上行，推动IRS短端带动整条曲线略上移；资金面有一些收紧的因素，经济复苏或也不像先前预期的那么乐观，预计下周曲线将延续本周平坦化的趋势。

“七天回购（利率）高了，短端就上了一个点（基点，bp）左右，”上海一银行交易员称，“资金不会再松，下周公开市场应该还会继续收。”

他进一步指出，资本市场等显示当前经济增长势头或不及预期，IRS长端未来存下行可能；短期关注资金面的变化，中期关注汇丰3月制造业采购经理人指数(PMI) 初值的经济指示。

银行间市场周五七天期质押式回购加权利率 较上日加速上行，在公开市场同期限逆回购中标利率上下徘徊，因民生银行 可转债发行对流动性影响持续发酵。

中国央行延续春节后净回笼态势，且回笼量较前两周明显放大，单周净回笼440亿元人民币。呼应了中国央行行长周小川明确稳中趋紧货币政策的基调。业内人士指出，上半年货币政策仍将主要依赖数量型工具，通过公开市场操作的数量调控，同步传导至利率价格。央票重启预期渐渐升温，但尚待观察流动性的情况。

中国股市沪综指 周五放量震荡后小幅收升，早盘股指一度大幅冲高但随后逐波回落，显示上档抛压不减。本周累计下跌1.7%。分析人士预计，目前仍处于政策真空期，且沪指在2,300点附近面临较大阻力，预计短线大盘持续上攻概率偏小。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.2160/ 3.3280 3.2333/ 3.3192 3.4517/ 3.5383 3.6383/ 3.7275 3.6460/ 3.9260 周四 3.2025/ 3.3025 3.2280/ 3.3080 3.4480/ 3.5360 3.6310/ 3.7180 3.6625/ 3.8900 ---------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0135/+0.0255 +0.0053/+0.0112 +0.0037/+0.0023 +0.0073/+0.0095 -0.0165/+0.0360

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.