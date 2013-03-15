中国票据市场：转贴利率本周持稳徘徊在年内低位，利差渐窄弱化部分买需

路透北京3月15日 - 中国票据市场转贴利率本周持稳，仍徘徊于年内低位。交易员表示，虽然近期宽松资金面持续，但票据收益与资金成本间的利差有所收窄，减弱了部分机构配置票据资产的热情，转贴利率变动比较有限。

“配置是跑不掉的，有需要还得配，但是利差已经微乎其微了，不会有人亏着做的。”上海一银行交易员表示。

华东一银行交易员亦称，在与多家银行沟通后，普遍感觉大家认为当前收益偏低，整个转贴利率和资金成本利率相差无几，“票市比较难做。”

据路透标价系统显示，中国银票6个月期转贴参考利率 自今年初以来持续单边下行，交易员透露，当前该成交价格在年息4.2%-4.25%之间，周五同期限的质押式回购利率 报4.00%,两者利差约20个基点。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.3432/4.1830 4.4160/4.2518 4.8873/4.6745

上周五 4.3843/4.2121 4.4602/4.2817 4.9173/4.6895

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变动 -4.11bp/-2.91bp -4.42bp/-2.99bp -3.00bp/-1.50bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.0237%，较上周下行。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。