欧洲汇市：瑞郎兑美元上扬，美国数据报喜提振风险意愿

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
0821GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘价上涨0.1%，报0.9455瑞郎。
瑞郎兑欧元持稳于1.2315。
周四瑞士央行强调维持瑞郎兑欧元1.20上限的决心，声称必要时将采取进一步措施，同时警告称欧元区紧张形势可能再起。
德国商业银行外汇策略师Antje Praefcke称，“瑞士央行没有改变立场，语气比我们预期的更温和。”
Praefcke表示，如果欧元集团会议未就塞浦路斯救援计划达成一致，瑞郎兑欧元可能走高。
“但这不会是欧元区的重大风险事件，我们并不预计瑞郎兑欧元将升至1.21水准。”(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 高琦)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)