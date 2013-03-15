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市场报道 | 2013年 3月 15日 星期五 16:58 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元上扬，美国数据报喜提振风险意愿

0821GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘价上涨0.1%，报0.9455瑞郎。

瑞郎兑欧元持稳于1.2315。

周四瑞士央行强调维持瑞郎兑欧元1.20上限的决心，声称必要时将采取进一步措施，同时警告称欧元区紧张形势可能再起。

德国商业银行外汇策略师Antje Praefcke称，“瑞士央行没有改变立场，语气比我们预期的更温和。”

Praefcke表示，如果欧元集团会议未就塞浦路斯救援计划达成一致，瑞郎兑欧元可能走高。

“但这不会是欧元区的重大风险事件，我们并不预计瑞郎兑欧元将升至1.21水准。”(完)

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