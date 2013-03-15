中国债市：中长利率债收益率稍涨但整体仍平稳，消息平淡下周或继续弱势盘整

路透上海3月15日 - 在中国2月略超预期的CPI影响下，本周银行间债市走势趋弱。在经历连日来信用债引领的抛压后,周五现券整体走势恢复平稳。利率债中，仅部分5-10年左右国债收益率小涨1-2个基点(bp)波动稍微明显，交投方面则较为淡静。

交易员认为，2月CPI走高应主要是春节因素推动，3月通胀形势有望好转。另外，在经济缓慢复苏过程中，近期货币政策还难有明显收紧。因此，如果没有新的明显刺激因素，下周现券很可能继续弱势盘整。

虽然中国经济复苏仍显脆弱且不均衡，中国央行行长周小川周三却明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。

华南一银行交易员表示，今日部分中长期限利率债“收益小幅上涨1-2bp吧，挺清淡的。(下周) 没有新的数据或消息，应该不会有大的起色。”

继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，稍后公布的投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PPI低迷依旧。鉴于经济处于非均衡的弱复苏态势，宏观政策面料将保持稳定。

剩余期限约9.45年的国债120015券最新成交 在3.5900%，上日尾盘为3.5850%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.0319 3.3629

上日 2.0386 3.0939

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8950/2.8310 国债参考率报价 2.8005/2.7475 金融债参考率报价 3.3780/3.3130 (完)