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债券 | 2013年 3月 15日 星期五 17:56 BJT

西班牙金融：2012年底公共债务与GDP之比升至84.1%--央行

路透马德里3月15日 - 西班牙央行周五公布的数据显示，公共部门债务与国内生产总值(GDP)之比在2012年底升至84.1%，为1999年开始记录以来的最高位。

该数据较上年高出14.8个百分点。

西班牙原先预计2012年底债务与GDP之比为79.8%，但在该国获得400亿欧元欧洲救助以支应其受困的金融业后，这个比例上升。

西班牙央行表示，2012年第四季公共部门债务增至8,840亿欧元(1.15万亿(兆)美元)，第三季为8,170亿欧元。(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)
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