西班牙金融：2012年底公共债务与GDP之比升至84.1%--央行

路透马德里3月15日 - 西班牙央行周五公布的数据显示，公共部门债务与国内生产总值(GDP)之比在2012年底升至84.1%，为1999年开始记录以来的最高位。

西班牙原先预计2012年底债务与GDP之比为79.8%，但在该国获得400亿欧元欧洲救助以支应其受困的金融业后，这个比例上升。