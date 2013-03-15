西班牙金融：2012年底公共债务与GDP之比升至84.1%--央行

捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透马德里3月15日 - 西班牙央行周五公布的数据显示，公共部门债务与国内生产总值(GDP)之比在2012年底升至84.1%，为1999年开始记录以来的最高位。
该数据较上年高出14.8个百分点。
西班牙原先预计2012年底债务与GDP之比为79.8%，但在该国获得400亿欧元欧洲救助以支应其受困的金融业后，这个比例上升。
西班牙央行表示，2012年第四季公共部门债务增至8,840亿欧元(1.15万亿(兆)美元)，第三季为8,170亿欧元。(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
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