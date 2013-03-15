更新版 1-台湾货币市场：短率持平，货币宽松局面料持续

* 央行冲销并不积极

* 周末短票量多但银行买气仍高

* 下周短率料稳于低位 (更新报价数字)

记者 高洁如

路透台北3月15日 - 台湾银行间短率周五大致平稳，尽管周末的资金需求稍见上扬，不过提存期中旬市场资金仍旧相对宽裕，银行并不急着回补积数，供需之间大致平衡。

银行资金调度人员表示，今日票券商的资金缺口稍大，是主要需求来源之一。而近几日以来，银行皆以小额负数操作来因应眼前的宽松局面，央行也没有加大冲销的力道，都是货币市场资金持续充裕的原因。

“ 今天还是很多银行来offer，但我没有拿，我自己有进钱。”一位大型银行资金调度调度人员说。

前述银行资调人员表示，央行在隔夜资金的冲销上仍维持偏向消极的态度，资金不虞匮乏。展望下周，银行交易人士认为，还没有到季底最后调度时刻，因此货币市场的资金料仍维持充裕，短率仍在低位的可能性高。

台湾央行周五提前送交立法院报告称，今年通膨压力减轻，消费者物价(CPI)涨幅尚属温和。而近期日本宽松货币政策及日圆贬值，对台币影响将密切注意。

一位外商银行资金调度人士说，央行的报告暗示未来通膨温和，首季利率应不会变动。这也符合目前市场多认为重贴现率将维持在1.875%的利率不变的看法。(金融机构对台湾央行的利率预估请见 )

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间0.295-0.41%，同上日；一周拆款利率在0.388-0.44%，也同上日。

**短票利率也持稳**

票券商指出，今日票量冲高，不过银行买票意愿还是很积极，利率大致稳于低位不变。

今日30天左右短票利率今日大多成交在0.7-0.71%，上日在0.7-0.72%。

台湾央行周五公布，今日共发行688.15亿台币存单，若相较存单到期金额654.5亿，存单发行余额增33.65亿。

下周央行存单到期总额1兆2,806.65亿台币，分别为周一2,605.1亿，周二36亿，周三857.05亿，周四5,885亿以及周五3,423.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为63亿台币；至周日累计超额准备为负25亿台币，加计前期1%的超额准备为1,143亿台币。

**公债RP利率也持平**

公债与公司债附买回(RP)利率周五持稳。交易人士认为，目前市场资金普遍宽裕，银行、投信找券需求积极，但苦于券源缺乏情况在短期间也不会改善，展望下周RP利率料持平在既有区间。

部分证券交易商指出，时序进入3月下旬，仍须观察季底资金需求效应何时发酵，市场普遍预估季底效应在3月底最后一周才会比较明显，因此推估下周资金情势仍续宽松，然公司债及公债券源皆缺乏，成交只能以到期续做居多，下周RP利率主要交投料将维持在既有区间。

“现在不是利率的问题，是没券的问题!”一券商交易员说。

另有一大型票券商指出，新承作公司债RP都是做跨月的，成交利率略微上扬1个基点。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.67%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，跨月公司债RP利率则成交在0.73%。