《日本金融分析》央行新领导层获批，政策构想的可信度面临考验

企图改变心理因素所面临的另一个挑战，是缺乏可信的方式来衡量通胀预期。

日本长期通缩意味着几乎没有诱因刺激投资者对冲通胀，因此在日本，与通胀挂钩的债券市场规模很小，并非一个可靠指标。

日本央行官员称，央行试图进一步压低借款成本的现有作法，已经接近极限。但他们亦表示，并没有证据显示，黑田东彦和岩田规久男所建议的方法--购买较长天期公债将能够起到作用。

“并没有获得证实的相关性，”一名知悉央行思路的官员说。“但如果大家都说，不试试看怎么知道，那这也是实话。”

**薪资是关键**

分析师称，除非提高工资，让日本民众有更多的信心去消费，否则日本不会走出通缩。

过去的大约十来年中，平均收入的下降步伐要快于核心消费者物价，因企业通常是发放奖金，而非提高薪资。就像丰田汽车 本周做的那样。

分析师表示，再加上有大约三分之一的日本劳动人口完全享受不到任何公司福利，因为他们是临时工或合同工，假定由于日圆走软提振出口类行业，从而企业获利改善，但薪资水平的上升可能仍需要很长的时间。

目前，日圆兑美元跌至三年低点，是黑田东彦的政策主张所带来的最明显益处，因金融市场预期日本央行将继续向经济注入新的日圆。

但分析师称，日圆贬值对出口的提振作用将在某个时间钝化，且一旦海外营收成长停滞，那么日本企业就必须要面临海外竞争加剧和国内人口萎缩且不断老龄化的现实。

“市场已反映了进一步宽松政策的预期，所以美元不会升破100日圆。美元将在95日圆左右的区间内交投，”因为曾经主导大力干预汇市而被誉为“日圆先生”的前政府官员神原英资说。