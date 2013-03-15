欧元区经济：通胀率下滑且薪资增幅温和，有利欧洲央行降息

捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透布鲁塞尔3月15日 - 食品价格压力降温，协助欧元区2月通胀率降至2010年年中以来最低，加上2012年第四季薪资成长温和，进一步显示欧洲央行具有降息空间。
欧盟统计局周五公布，欧元区17国2月消费者物价年增率为1.8%，与3月1日公布的初值相符。
这亦符合路透调查的分析师预估值，同时符合欧洲央行略低于2%的通胀率目标。
欧元区2月通胀率1.8%,是2010年8月以来最低，当时为1.6%。
加上2012年第四季薪资增幅仅仅非常温和，通胀数据凸显出欧元区经济疲软状况，投资人及分析师益发预期欧洲央行今年将再度降息。
欧元区2012年第四季每小时劳工成本较上年同期上升1.3%。时薪成长1.4%。
这些增幅不及2009年年初的一半，当时欧洲大幅加薪，使得2001-2011年期间劳工成本上升12%。
西班牙小时劳工成本下跌3.4%，但德国上升2.9%，这是好现象，因德国消费者财富增加后，可能购买更多邻国产品。(完) (编译 蔡美珍; 审校 许娜)
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
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