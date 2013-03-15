中港个股：平保料今年保险业整体增速继续放缓，股市短期仍然波动

* 预计保险业总体增速继续放缓

* 平保将继续提高对债权计划和另类投资的配置

* 平安银行不良率上升，但实际损失很少

路透香港3月15日 - 按市值计中国第二大保险商--平安保险 去年的保险业务获利出现下滑，公司的高管周五称，预期今年中国的保险业总体增速继续放缓，股市短期仍然波动。

平保董事长兼首席执行官马明哲在记者会上称，从金融业来看，保险业总体增速继续放缓，银行业转型加快、竞争加剧，资本市场形势逐渐明朗、趋于稳定。

“公司将保持保险、银行、投资等各项业务的合理增长。”他说。

平保此前公布，2012年度净利同比仅升3%，逊于市场预期，寿险和产险业务盈利均出现下滑。

平保首席财务官姚波称，经历过去年的低潮后，预期今年寿险业务的首年保费表现会好于去年，而财产保险的综合成本率还有一点上升的压力，但公司会力保盈利。

至于投资市场，他相信A股于未来1-2年仍较波动，故在资产配置上，除了较大比重配置于固定收益之外，公司还会继续提高对债权计划和另类投资的配置，例如商业地产的直接投资以及大型基建项目的债权计划等等。

平保去年调整投资策略，主动减持亏损股票，至年末的权益类投资占整个投资组合比重由2011年末的11.5%降至9.5%。另一方面，为了更真实地反映短期股市投资情况，平保将投资收益率的假设略为调低，但长期投资收益率则维持不变。

姚波说，“这个调整是公司谨慎的做法，但公司当然希望会有正面的惊喜（positive surprise）。”

银行业务是平保去年盈利的主要增长动力，这也反映出平安银行与原深发展的整合成果。不过平安银行去年末的不良贷款率由0.53%升至0.95%，令人关注资产质量状况。

平安银行 行长邵平称，去年的不良贷款率上升，主要由于浙江区域的坏帐有所提升，但在充足的抵质押情况下，对银行带来实际损失很少。他并指出，“资产质量的问题得到圆满控制。”

平保首席财务官姚波称，公司申请发行不超过260亿元人民币的A股可转债，目前尚在中国证监会的审批之中，公司会积极推动，惟不能预测完成时间。他并指出，相信延迟发行A股可转债，不会对今年上半年的偿付能力造成很大影响。

汇丰 持有平保持16%股份正式转让到泰国正大集团手中，对于平保与新股东的合作，公司总经理任汇川称，“平保会对所有的股东持开放态度，开展相互有利的合作。”

平保周五收跌0.97%，报61.3港元；其A股亦跌2.01%,报41.92元人民币。（完）