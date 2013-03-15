伦敦美债：公债收益率持平，突破此前高点仍步履艰辛

路透伦敦3月15日 - 美国现货公债收益率(殖利率)周五表现平平，近期美国公布的一连串乐观数据抵消了因全球笼罩的不确定性引发的避险需求的影响。

美国数据助燃了人们对全球经济的乐观情绪，美国上日公布的一周初请失业金人数减少，且2月零售销售增幅创五个月来最快。

投资者目光转向稍后公布通胀和制造业数据，尽管经济显露回升迹象，10年期公债收益率要想突破上周五所及的11个月高点并不容易。

“就美国方面来看，公债收益率将会更高，但这并非只关乎美国，而是全球，”一交易商说道，着重指出意大利持续的政治僵局以及其他主要经济体增长迟滞。

两年期公债收益率 持平于2.04%。

五年期公债 收益率持稳在0.88%，30年期公债收益率持平于3.24%。(完)

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