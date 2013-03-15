表格: 美国2月CPI较上年同期上涨2.0%，预估为上涨1.9%

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透3月15日 - 美国劳工部周五公布:
* 美国2月核心CPI较上年同期上涨2.0%(预估为上涨2.0%)
* 美国2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.7%(预估为上涨0.5%)
* 美国2月CPI较上年同期上涨2.0%(预估为上涨1.9%)
* 美国2月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%)
* 美国2月民间部门每周平均实质所得下降0.2%
以下为详细数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
2月 1月 12月 13年2月/12年2月 整体CPI 0.7 持平 持平 2.0 扣除食品和能源 0.2 0.3 0.1 2.0 能源 5.4 -1.7 -0.8 2.3 食品饮料 0.1 持平 0.2 1.6 食品 0.1 持平 0.2 1.6 经季节调整后的每周平均实质所得如下:
2月 1月 前值 13年2月/12年2月 百分比变动(%) -0.2 -0.2 0.1 -0.2
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在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
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