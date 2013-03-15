表格：美国纽约联邦储备银行3月制造业指数为9.24

捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透纽约3月15日 - 美国纽约联邦储备银行周五公布,美国纽约联邦储备银行3月制造业指数为9.24，预估为10.00。
以下为分项指数:
2013年 2013年 2013年 2012年
3月 2月 1月 12月
制造业指数 9.24 10.04 -7.78 -7.30
投入物价 25.81 26.26 22.58 16.13
产出物价 2.15 8.08 10.75 1.08
新订单 8.18 13.31 -7.18 -3.44
出货 7.76 13.08 -3.08 11.93
交货时间 -2.15 2.02 -2.15 -2.15
库存 -5.38 0.00 -8.60 -11.83
未完成订单 -2.15 -2.02 -7.53 -6.45
员工数 3.23 8.08 -4.30 -9.68
一周平均工时 0.00 -4.04 -5.38 -10.75 (完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
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