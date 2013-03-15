版本:
中国
债券 | 2013年 3月 15日 星期五 20:49 BJT

表格：美国纽约联邦储备银行3月制造业指数为9.24

路透纽约3月15日 - 美国纽约联邦储备银行周五公布,美国纽约联邦储备银行3月制造业指数为9.24，预估为10.00。

以下为分项指数:

2013年 2013年 2013年 2012年

3月 2月 1月 12月

制造业指数 9.24 10.04 -7.78 -7.30

投入物价 25.81 26.26 22.58 16.13

产出物价 2.15 8.08 10.75 1.08

新订单 8.18 13.31 -7.18 -3.44

出货 7.76 13.08 -3.08 11.93

交货时间 -2.15 2.02 -2.15 -2.15

库存 -5.38 0.00 -8.60 -11.83

未完成订单 -2.15 -2.02 -7.53 -6.45

员工数 3.23 8.08 -4.30 -9.68

一周平均工时 0.00 -4.04 -5.38 -10.75 (完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐