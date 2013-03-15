表格：美国2月工业生产较前月成长0.7%

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透3月15日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示:
* 美国2月工业生产较前月成长0.7%(预估为成长0.4%)，1月修正后为持平(前值为下滑0.1%)
经季节调整的数据如下:
2月 1月 12月 13年2月/12年2月
工业生产(%) 0.7 持平 0.3 2.5
前 值(%) -0.1 0.4
工业生产指数 99.5 98.8 98.7
2月 1月 12月 12年2月
产能利用率(%) 79.6 79.2 79.3 79.0
前 值(%) 79.1 79.3 (完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
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