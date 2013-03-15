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货币新闻 | 2013年 3月 15日 星期五 21:37 BJT

表格：美国2月工业生产较前月成长0.7%

路透3月15日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示:

* 美国2月工业生产较前月成长0.7%(预估为成长0.4%)，1月修正后为持平(前值为下滑0.1%)

经季节调整的数据如下:

2月 1月 12月 13年2月/12年2月

工业生产(%) 0.7 持平 0.3 2.5

前 值(%) -0.1 0.4

工业生产指数 99.5 98.8 98.7

2月 1月 12月 12年2月

产能利用率(%) 79.6 79.2 79.3 79.0

前 值(%) 79.1 79.3 (完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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