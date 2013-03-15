美国股市：开低，标准普尔500指数距纪录最高收位不远

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透纽约3月15日 - 美国股市周五开低，甫美国公布了一连串数据，标准普尔500指数距离纪录最高收位不远。
道琼工业指数 下滑35.32点或0.24%，报14,503.82,标准普尔500指数 跌3.35点或0.21%，报1,559.88。Nasdaq综合股价指数 跌0.75点或0.02%，报3,258.18。
标准普尔最高纪录收位报1,565.15,为2007年10月9日创下。(完)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)