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市场报道 | 2013年 3月 15日 星期五 21:54 BJT

美国股市：开低，标准普尔500指数距纪录最高收位不远

路透纽约3月15日 - 美国股市周五开低，甫美国公布了一连串数据，标准普尔500指数距离纪录最高收位不远。

道琼工业指数 下滑35.32点或0.24%，报14,503.82,标准普尔500指数 跌3.35点或0.21%，报1,559.88。Nasdaq综合股价指数 跌0.75点或0.02%，报3,258.18。

标准普尔最高纪录收位报1,565.15,为2007年10月9日创下。(完)
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