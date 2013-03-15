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市场报道 | 2013年 3月 15日 星期五 21:58 BJT

美国热股：大和证券上调索尼投资评级，后者早盘劲扬逾7%

路透3月15日 - 大和证券将消费电子产品制造企业索尼 评级从“中性”上调至“买入”，指称该公司将在2014会计年度恢复盈利，因智能手机销售强劲。

大和证券预计索尼在3月31日止的这一会计年度营业亏损为1,185亿日圆(合12亿美元),下一会计年度营业利润将为660亿日圆，2015会计年度营业利润为960亿日圆。

在周五早盘交易中，索尼在美国上市股票大涨7.79%至17.27美元。(完)
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