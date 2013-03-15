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债券 | 2013年 3月 15日 星期五 21:56 BJT

表格：美国1月整体净资本流入1,109亿美元,12月修正为流入222亿

路透华盛顿3月15日 - 美国财政部周五公布，1月整体净资本流入1,109亿美元,12月修正为流入222亿。

以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):

1月 12月 11月

月度资本净流入 110.9 22.2 11.5

民间 63.5 23.1 27.0

官方 47.4 -0.9 -15.5

外资净买入长期证券 4.3 43.2 17.6

通过换股等非交易途径买入 -21.4 -21.0 -39.4

通过交易途径净买入 25.7 64.2 57.0

外资净买入美国证券 48.2 76.5 69.8

民间 -14.8 67.3 69.2

官方 63.0 9.1 0.5

外资净买入长期美国证券:

美国公债 32.3 29.9 28.1

美国机构债 4.6 18.1 9.0

美国股票 5.7 25.9 21.5

美国公司债 5.6 2.6 11.2

主要外国投资者持有的美国公债:

中国大陆 1264.5 1220.4 1183.1

日本 1115.2 1111.2 1117.7

石油出口国家 262.0 262.0 259.1

巴西 253.4 253.3 255.9

加勒比海金融中心

(Carib Bnkng Ctrs) 236.9 266.2 263.5

台湾 196.6 195.4 199.1

瑞士 192.7 195.4 192.7

俄罗斯 162.9 161.5 166.2 (完)
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