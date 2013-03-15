表格：汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数初值为71.8，远逊预期

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透纽约3月15日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数初值为71.8(路透调查预估为78.0)，2月为77.6
* 汤森路透/密西根大学美国3月消费者现况指数初值为87.5(预估为87.5),2月为89.0
* 汤森路透/密西根大学美国3月消费者预期指数初值为61.7(预估为68.0),2月为70.2
* 汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数初值为2011年12月以来最低
* 汤森路透/密西根大学美国3月消费者预期指数初值为2011年11月以来最低
以下为详细数据:
3月初值 2月 1月 12月 11月 10月
信心指数 71.8 77.6 73.8 72.9 82.7 82.6
现况指数 87.5 89.0 85.0 87.0 90.6 88.1
预期指数 61.7 70.2 66.6 63.8 77.7 79.0
一年通胀预期 3.3 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1
五年通胀预期 2.9 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李军)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
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