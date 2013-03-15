美国各类经济指标总览--2013/3/15

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示，美国2月工业生产较前月成长0.7%(预估为成长0.4%)，1 月修正后为持平(前值为下滑0.1%)。 美国劳工部周五公布，美国2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.7%(预估为上涨0.5%)。美国2月CPI较上年 同期上涨2.0%(预估为上涨1.9%)。美国2月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%)。美国2月核心CPI较上年同 期上涨2.0%(预估为上涨2.0%)。美国2月民间部门每周平均实质所得下降0.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 7.7 (2月) 7.9 (1月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加23.6 (2月) 增加11.9 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.1 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.7 (2月) 持平 (1月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%) -0.2 (2月) -0.2 (1月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.7 (2月) +0.2 (1月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第四季修正值) +3.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.9 (第四季修正值) +2.7 (第三季终值) 零售销售(%) +1.1 (2月) +0.2 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差444.5 (1月) 逆差381.4 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.7 (2月) 持平 (1月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (1月) 79.3 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 33.2 (3月9日当周) 34.2 (3月2日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字2,040 (2月) 盈余30 (1月) 领先指标(%) +0.2 (1月) +0.5 (12月) 个人所得(%) -3.6 (1月) +2.6 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加161.5 (1月) 增加151 (12月修正值) 企业库存(%) +1.0 (1月) +0.3 (12月修正值) 建筑支出(%) -2.1 (1月) +1.1 (12月修正值) 消费者信心 58.6 (1月) 66.7 (12月修正值) 房屋开工(万户) 89.0 (1月) 97.3 (12月修正值) 建筑许可(万户) 90.4 (1月修正值) 90.9 (12月修正值) 成屋销售(万户) 492 (1月) 490 (12月修正值) 新屋销售(万户) 36.9 (12月) 39.8 (11月修正值) 工厂订单(%) -2.0 (1月) +1.3 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -4.9 (1月修正值) +3.6 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (2月) 55.2 (1月) 供应管理协会制造业指数 54.2 (2月) 53.1 (1月) 趸售(批发)库存(%) +1.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 进口物价(%) +1.1 (2月) +0.6 (1月) 出口物价(%) +0.8 (2月) +0.3 (1月) 单位劳工成本(%) +4.6 (第四季修正值) -1.9 (第三季) 非农业生产率(%) -1.9 (第四季修正值) +3.1 (第三季) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)