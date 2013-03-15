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市场报道 | 2013年 3月 16日 星期六 04:15 BJT

美国股市：道指小跌0.17%，Nasdaq指数回落0.30%

路透纽约3月15日 - 美国股市周五小幅走低，道指结束1996年以来最长升势，因投资者在逼近标普500指数纪录高位时止步不前。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌25.03点，或0.17%，至14,514.11点；标准普尔500指数 收挫2.53点，或0.16%，至1,560.70点.Nasdaq指数 下跌9.86点，或0.30%，至3,249.07点。

本周，道指收涨0.8%，标普500指数上扬0.6%，Nasdaq攀升0.15%。(完)
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