重温稿-纽约汇市：美元遭获利了结下跌，下周美联储将召开会议

中国房地产：要重点整治开发企业和中介机构，严查违规资金入市--住建部
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
今日 上日 当日 今年 2012年 以来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美 1.3074 1.3004 +0.54 -0.91 1.3194 元 美元/日 95.24 96.09 -0.88 +9.80 86.74 圆 欧元/日 124.54 124.95 -0.33 +8.82 114.45 圆 美元/瑞 0.9387 0.9467 -0.85 +2.53 0.9155 郎 英镑/美 1.5113 1.5080 +0.22 -7.00 1.6251 元 美元/加 1.0193 1.0221 -0.27 +2.74 0.9921 元 澳元/美 1.0404 1.0382 +0.21 +0.11 1.0393 元 欧元/瑞 1.2275 1.2313 -0.31 +1.66 1.2075 郎 欧元/英 0.8646 0.8621 +0.29 +6.56 0.8114 镑 新西兰 0.8272 0.8216 +0.68 -0.13 0.8283 元/美元 美元/挪 5.7586 5.7896 -0.54 +3.52 5.5630 威克朗 欧元/挪 7.5293 7.5334 -0.05 +2.57 7.3403 威克朗 美元/瑞 6.3931 6.4296 -0.57 -1.62 6.4986 典克朗 欧元/瑞 8.3536 8.3625 -0.11 -2.61 8.5777 典克朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令 时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透台北3月29日 - 台湾央行周三公布，2016年12月底本地银行外国债权直接风险余额达到3,638亿美元，若与2015年底的3,446亿美元比较，增加5.57%。其中对美国的外国债权亦增加，因FED升息吸引银行资金愿持美元资产。
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。