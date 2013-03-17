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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 07:20 BJT

重温稿-纽约汇市：美元遭获利了结下跌，下周美联储将召开会议

今日    上日    当日   今年   2012年
                                            以来   
                     收市价  收市价  涨跌%  涨跌%  收市价
                                                   
 欧元/美             1.3074  1.3004  +0.54  -0.91  1.3194
 元                                                
 美元/日             95.24   96.09   -0.88  +9.80  86.74
 圆                                                
 欧元/日             124.54  124.95  -0.33  +8.82  114.45
 圆                                                
 美元/瑞             0.9387  0.9467  -0.85  +2.53  0.9155
 郎                                                
 英镑/美             1.5113  1.5080  +0.22  -7.00  1.6251
 元                                                
 美元/加             1.0193  1.0221  -0.27  +2.74  0.9921
 元                                                
 澳元/美             1.0404  1.0382  +0.21  +0.11  1.0393
 元                                                
 欧元/瑞             1.2275  1.2313  -0.31  +1.66  1.2075
 郎                                                
 欧元/英             0.8646  0.8621  +0.29  +6.56  0.8114
 镑                                                
 新西兰              0.8272  0.8216  +0.68  -0.13  0.8283
 元/美元                                           
 美元/挪             5.7586  5.7896  -0.54  +3.52  5.5630
 威克朗                                            
 欧元/挪             7.5293  7.5334  -0.05  +2.57  7.3403
 威克朗                                            
 美元/瑞             6.3931  6.4296  -0.57  -1.62  6.4986
 典克朗                                            
 欧元/瑞             8.3536  8.3625  -0.11  -2.61  8.5777
 典克朗                                            
                                                   
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令
 时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)

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