投行观点：中国正显现海外金融危机前相似特征，应货币收紧经济减速--野村

路透上海3月16日 - 国际知名投行--野村证券最新发布的报告指出，中国正显现与日本、美国和欧洲部分地区遭遇金融危机之前相似的特征，中国累积的金融风险在上升，政府今年应及时执行货币收紧政策，令经济增速放缓，抑制金融风险恶化，否则未来国内爆发系统性金融风险概率将大大上升。

野村中国首席经济学家张智威在周六的一个小型电话会议上指出,结合日本、美国及欧洲等发达国家的经验,有三个重要指标或领先指数可预测金融危机是否逼近,即快速累积的杠杆率、高企的房价、以及全球出口市场的份额下降.

他表示,杠杆率是指国内信贷规模与国内生产总值（GDP）之比率，国内信贷规模不仅包括银行贷款，还有银行持有的政府债券和企业债券。尽管去年底中国的杠杆率达155％，不过相对经合组织（OECD）、日本和美国等都不算高。但值得注意的是，过去五年，中国该比率共计上升了34个百分点。在日本、美国等地金融危机爆发前五年，当地的杠杆率亦上升了三成左右。

他说，众所周知，国内房价近年来上升较快，其升幅已超过美国2008年金融危机前的情况；而中国出口份额的下降，显示中国潜在增长率在下降，全球竞争力在下降。若潜在生产率一直处于增长，突然出于停滞，从以往经验来看，比较容易触发危机。

“三个主要指标，中国都发出不好的信号”他认为，“政府需要动作比较大来控制金融风险，政策由宽松转向较紧的状态。”

中国国务院政府工作报告已将今年广义货币供应量（M2）增速目标调降为13％，去年实际增速为14％。而张智威预计今年下半年在货币政策收紧的形势下，中国经济将明显减速，预计增速仅7.3%，全年仅7.7%。他的预测明显低于当前增速在8%左右的市场主流观点。