重温稿-背景资料：中国新一届国家领导人一览

(重温已发稿件)

路透北京3月16日 - 中国十二届全国人大会议上，习近平顺利当选为新一届国家主席和中央军委主席，李克强则接手国务院总理，中国正式走入“习李”时代.

新一届国家副主席，国务院副总理，中央军事委员会副主席等国家领导人名单亦已出炉。

其中去年未获选中央政治局常委的李源潮，升任副主席；去年同样未能“入常”的汪洋，则获任为国务院副总理。

以下为新当选的国家领导人履历一览：

**国家主席及军委主席习近平**

习近平，60岁，1953年6月生，是前国务院副总理习仲勋次子。任中华人民共和国主席，军事委员会主席及中共中央总书记。

1975年-1979年，他在清华大学化学工程系学习。毕业后先后担任国务院办公厅、中央军委办公厅秘书，河北省正定县县委书记，福建省省长，浙江省副省长、代省长以浙江省委书记，2007年被调往上海担任市委书记。

在2007年秋举行的中共十七大上，习近平由中央委员入选由九人组成的中共中央政治局常委，并出任中央书记处书记。

2010年10月28日，习近平当选中央军委副主席。

自十八大确立为最高领导人后，习近平显现出亲民和简约的作风，在反腐上则态度强硬，指出要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，把权力关进制度的笼子里。

对于他将执掌中国的未来五年，甚至是十年的时间，各界普遍认为他有望以更大的魄力，推进中国的各项改革.

习近平的妻子彭丽媛是中国知名民族歌唱家.

**国务院总理李克强**

李克强，58岁，1955年7月生，安徽定远人，北京大学毕业。第十七届和十八届中央政治局常委。

在担任国务院副总理期间，他多次提到推进城镇化。城镇化已被中央定调为中国扩内需的最大潜力所在，但具体如何推进还未有明确指导文件出台。

李克强1974年前往安徽省凤阳县大庙公社东陵大队当知青，之后担任大队党支部书记，其后担任共青团中央书记处书记兼全国青联副主席等；1998年起自先后担任河南省委副书记、省长及辽宁省委书记；2007年进入中央政治局常委。

他在去年10月的讲话中提到，要以改革创新推动结构调整和经济转型。改革已进入攻坚阶段和深水区，涉及更深层次利益格局调整，实施难度也更大，必须以更大决心和勇气推进重点领域和关键环节改革，进一步深化财税、企业、金融、价格、收入分配等项改革。

**国家副主席李源潮**

李源潮，63岁，1950年11月生，2007年至今任中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央组织部部长，曾多次强调反腐。

李源潮出生在江苏的一个高级干部家庭，父亲李干成为中共常州地委第一副书记。文革前，李干成曾担任上海市委常委、上海市副市长。1968-1972年期间，李源潮被安排到江苏省大丰县上海农场劳动。

2002-2007年，他在担任江苏省委书记期间，当地人均收入和经济发展均呈现出快速增长，同时在招商引资的过程中吸引了包括福特、三星和卡特彼勒在内的全球工业巨头。

他早年曾分别就读于上海师范大学和复旦大学数学系，1988-1991年在北京大学光华管理学院获理学硕士学位，师从知名经济学家厉以宁，之后于1991-1995年在中央党校研究生部科学社会主义专业学习，并获法学博士学位。

李源潮近期提出,中国企业要更好地走出去,亟需培养造就更多的了解国际市场、通晓国际规则、熟悉他国文化、善于跨国经营的知名企业家.

**国务院副总理张高丽**

张高丽，67岁，出生于1946年11月，第十八届中央政治局常委。在2007－2012年间担任天津市委书记。

他祖籍福建晋江，毕业于厦门大学，于1970年加入石油部广东茂名石油公司，从工人做起，其后任中国石化总公司茂名石油工业公司经理。

离开石油系统后，张高丽于1988年担任广东省副省长，其后先后任山东省省长及省委书记、中共天津市委书记。

自称“苦孩子”出身的张高丽曾表示，在企业的工作经历使他养成“当老实人、说老实话、办老实事”的工作原则。

他主政天津市期间，高科技和滨海新区带动当地经济迅速发展，遂被外界冠以“天津模式”。但张高丽却表示不存在天津模式。其低调作风，与薄熙来的“重庆模式”和汪洋的“广东模式”大相迳庭。

**国务院副总理刘延东**

刘延东，68岁，出生于1945年11月，江苏南通人，是目前中共中央政治局25个委员中唯一的女性。她毕业于吉林大学行政学院政治学理论专业，其父刘瑞龙是中国工农红军第十四军的创建人之一，建国后曾担任农业部常务副部长。

刘延东在1982年-1991年长达九年的时间里，一直呆在共青团中央，历任中央书记处书记、常务书记，全国青联副主席、主席等职，经历了胡锦涛等三任团中央负责人。离开共青团后，她先后担任中央统战部副秘书长、统战部副部长，从2002年起出任统战部部长长达五年，直至2007年。

2007年她入选中央政治局委员，2008年又被任命为国务委员，曾任北京奥运会组委会副主席和党组副书记职务。

**国务院副总理汪洋**

汪洋，58岁，出生于1955年3月，安徽宿州人，第十七届和十八届中央政治局委员。

他17岁开始在宿县地区食品厂当工人，1976年进入宿县地区的五七干校当教员，后被选拔到中央党校理论宣传干部班政治经济学专业学习。

1981年，时年26岁的汪洋被任命为宿县地委副书记，此后18年，他一直在安徽任职，先后担任安徽省委宣传部部长、铜陵市市长、安徽省省长助理等职务，并在38岁时任安徽省副省长，为当时中国最年轻的副省长。在此期间，他在中国科技大学管理科学系在职学习，获硕士学位。

1999年后汪洋被调入国务院任职，在朱熔基时期任国家发展计划委员会副主任，温家宝时期为国务院副秘书长，负责国务院办公厅常务工作。2005年起任重庆市委书记，两年后在中共十七大当选为中央政治局委员，并担任广东省委书记至去年年底。

汪洋在广东任职期间，多次强调“解放思想”，推动改革创新，提出“加快转型升级、建设幸福广东”的核心任务。去年两会汪洋表示，只要各级党委和政府的有关部门真正是能够代表最广大人民群众的根本利益，那么改革就会往前迈出最关键的步伐。

**国务院副总理马凯**

马凯，67岁，出生于1946年6月，上海人。他毕业于中国人民大学，经济学硕士学位。

他在1988-1993年间担任国家物价局副局长，此后历任国家经济体改委副主任、国家计划委员会副主任、国务院副秘书长等职；2003—2008年担任国家发改委主任、国务院西部地区开发领导小组办公室主任等。

2008-2012年间出任国务委员、国务院秘书长等职，2012年入选中央政治局委员。

2003年时国内媒体曾将马凯和时任财政部长金人庆和商务部部长吕福源、以及中国人民银行行长周小川并列为温家宝“内阁”的“四大财经官员”。(完)