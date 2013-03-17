重温稿-《焦点人物》自嘲“下岗职工”的副总理汪洋，被寄望成改革“急先锋”

(重温已发稿件)

作者 沈燕

路透北京3月16 - 在3月5日中国两会（人大和政协）安徽团的会议上，汪洋还自嘲是“下岗职工”；十多天后，晋升为中国新一届政府副总理。尽管分管工作尚不明确，但已被视为未来推动中国改革的领军人物。

中国全国人大会议周六产生了新一任国务院副总理，张高丽、刘延东、汪洋和马凯入选。

在改革开放前沿广东工作了五年的汪洋，去年十八大时未能跻身最高权力核心中央政治局常委之列，令外界揣测这个改革派人物的上位可能将遇阻碍。但在四个多月之后，汪洋顺利以政治局委员身份晋升副总理。

自2007年主政广东后，汪洋的“广东模式”渐浮出水面。对于广东当时面临的困境，他认为表面上是经济发展面临挑战，实际上是政治思想观念束缚了经济与社会发展。

汪洋在广东时多次强调“解放思想”，推动改革创新，提出“加快转型升级、建设幸福广东”的核心任务。在思想解放的口号下，广东各地出现了诸多体制改革，包括东莞的“腾笼换鸟”、广州的财政公开等。此外，广东还推动了深圳、珠海、顺德的大部制改革试点。

这些试点经验，对新一届政府稳步推进机构改革，尤其是转变政府职能至关重要。

两会期间，中国公布了国务院机构改革方案，继续推进大部制改革，并撤消了包括铁道部在内的四个正部级。这也被视为中国新一届政府上任后推进改革的一大亮点 。

“必须破除人民幸福是党和政府恩赐的错误认识”。汪洋在担任广东省委书记时曾说过，这与中国此次机构改革强调转变政府职能相一致。

就在汪洋12月18日卸任广东省委书记被调回中央之前，新任中共总书记习近平选择赴广东考察,由汪洋全程陪同。在广东这块改革试验田，与最高领导人并肩出镜，背后的意图耐人寻味。

确实，作为中国经济大省的广东，无论是在经济改革抑或政治体制改革方面，均较其它地区先行一步。而汪洋在广东五年的从政经验，显然也是很好的积累。尤其在其主政广东期间，备受关注的“乌坎”事件处理，为汪洋赢得来自“开明派”的政治选票。

早在2009年，广东省佛山市顺德区便已启动大部制改革试点，一举将区委、区政府的41个部门削减到16个，被称为“最大胆”的改革。深圳则在2009年开始的大部制改革中，将原有的46个政府部门减为31个。

继顺德、深圳的大部制改革成功经验后,去年7月，广东再次明确，除珠海、佛山、阳江等已在全市范围全面实施“大部制”改革的市及东莞、中山市外，其他地级以上市至少再选择2个县(市、区)进行推广行政审批制度改革；2013年在广东全省推开。

在今年两会上，汪洋表示，机构改革方案目的之一就是破解政府利益格局。并坦言改革难度很大，“如果说30年前改革解决的是意识形态问题，那么现在就是利益问题，改革实际上就是拿刀割自己的肉”。

**不吝亲和力**

58岁的汪洋是安徽宿州人，17岁开始在宿县地区食品厂当工人，1976年进入宿县地区的五七干校当教员，后被选拔到中央党校理论宣传干部班政治经济学专业学习。

26岁时被任命为宿县地委副书记，此后18年，他一直在安徽任职，先后担任安徽省委宣传部部长、铜陵市市长、安徽省省长助理等职务，并在38岁时任安徽省副省长，为当时中国最年轻的副省长。在此期间，他在中国科技大学管理科学系在职学习，获硕士学位。

1999年后汪洋被调入国务院任职，在朱熔基时期任国家发展计划委员会副主任，温家宝时期为国务院副秘书长，负责国务院办公厅常务工作。2005年起任重庆市委书记，两年后在中共十七大当选为中央政治局委员，并担任广东省委书记至2012年12月。

当年曾在计委与汪洋共事过的一位人士评价称，汪洋是个比较实干的人，不吝于与下面的人交流，尤其是官做大了以后也愿意听取下面的意见，“他在重庆、广东这么复杂的地方都当过一把手，工作能力很强，相较中规中矩的中国官场作派，他倒是个很有个性的官员，比较有亲和力。”

这一点在去年11月中共十八大召开时，广东团对媒体开放时也略见一斑。当时，距离广东团开会时间还有15分钟，时任广东省委书记的汪洋看到代表团人员都正襟危坐地在人民大会堂广东厅等待会议开始，

“还有15分钟，你们可以起来拍拍照片，要不你们就只能坐着被记者们拍了...我先带头起来。”汪洋的一番话让原本沉默的会场立刻活跃起来.

其后，汪洋成为全团成员争相与其合影的目标，而他也是来者不拒。

“经济下行要促进消费，今天你们照了这么多照片也可以促进消费”，这是在一阵热闹的合影潮过后，汪洋宣布会议开始前的开场白。

而在会议进行中，对于来自基层代表发言的超时，身为主持人的汪洋只是善意提醒。不过当一位政府官员的发言超时时，汪洋就毫不留情地截停，“规则制订了就要有执行力。”