重温稿-中国人事：张高丽、刘延东、汪洋、马凯成为新一任中国副总理

(重温已发稿件)

路透北京3月16日 - 中国全国人大会议周六产生了新一任国务院副总理，其中包括张高丽、刘延东、汪洋、马凯。

张高丽，67岁，出生于1946年11月，第十八届中央政治局常委，在2007－2012年间担任天津市委书记。

刘延东，68岁，出生于1945年11月，江苏南通人，是目前中共中央政治局25个委员中唯一的女性。她毕业于吉林大学行政学院政治学理论专业，其父刘瑞龙是中国工农红军第十四军的创建人之一，建国后曾担任农业部常务副部长。

汪洋，58岁，出生于1955年3月，安徽宿州人，第十七届和十八届中央政治局委员。

马凯，67岁，出生于1946年6月，上海人。他毕业于中国人民大学，经济学硕士学位。2008-2012年间出任国务委员、国务院秘书长等职，2012年入选中央政治局委员。

周六举行的全国人大第六次会议最终决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长的人选，并表决第十二届全国人民代表大会各专门委员会主任委员、副主任委员、委员名单草案。