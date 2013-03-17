中国两会： 财政部预算报告获通过，反对票高达509票占17%

路透北京3月17日 - 中国周日结束的第十二届全国人民代表大会第一次会议表决悉数通过了相关报告，其中财政部的2012年中央和地方预算执行情况与2013年中央和地方预算草案的报告反对票高达509票，约占总票数17%，仅次于此次最高人民法院工作报告所获的605票反对票，占总票数20%。