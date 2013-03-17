中国两会： 财政部预算报告获通过，反对票高达509票占17%

中国房地产：要重点整治开发企业和中介机构，严查违规资金入市--住建部
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透北京3月17日 - 中国周日结束的第十二届全国人民代表大会第一次会议表决悉数通过了相关报告，其中财政部的2012年中央和地方预算执行情况与2013年中央和地方预算草案的报告反对票高达509票，约占总票数17%，仅次于此次最高人民法院工作报告所获的605票反对票，占总票数20%。
下附此次会议讨论通过的报告投票结果：
赞成 反对 弃权
政府工作报告 2,799 101 44
财政部报告 2,307 509 127
发改委报告 2,665 221 60
最高人民法院工作报告 2,218 605 120
最高人民检察院工作报告 2,339 485 121
附注：政府工作报告指第十二届全国人民代表大会第一次会议关于政府工作报告的决议草案。
财政部报告指关于2012年中央和地方预算执行情况与2013年中央和地方预算草案的报告。
发改委报告指2012年国民经济和社会发展计划执行情况与2013年国民经济和社会发展计划的决议（草案）。（完） (发稿 沈燕/李文科; 审校 曾祥进)
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透台北3月29日 - 台湾央行周三公布，2016年12月底本地银行外国债权直接风险余额达到3,638亿美元，若与2015年底的3,446亿美元比较，增加5.57%。其中对美国的外国债权亦增加，因FED升息吸引银行资金愿持美元资产。
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。