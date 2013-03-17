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亚洲 | 2013年 3月 17日 星期日 10:52 BJT

中国两会： 财政部预算报告获通过，反对票高达509票占17%

路透北京3月17日 - 中国周日结束的第十二届全国人民代表大会第一次会议表决悉数通过了相关报告，其中财政部的2012年中央和地方预算执行情况与2013年中央和地方预算草案的报告反对票高达509票，约占总票数17%，仅次于此次最高人民法院工作报告所获的605票反对票，占总票数20%。

下附此次会议讨论通过的报告投票结果：

赞成 反对 弃权

政府工作报告 2,799 101 44

财政部报告 2,307 509 127

发改委报告 2,665 221 60

最高人民法院工作报告 2,218 605 120

最高人民检察院工作报告 2,339 485 121

附注：政府工作报告指第十二届全国人民代表大会第一次会议关于政府工作报告的决议草案。

财政部报告指关于2012年中央和地方预算执行情况与2013年中央和地方预算草案的报告。

发改委报告指2012年国民经济和社会发展计划执行情况与2013年国民经济和社会发展计划的决议（草案）。（完） (发稿 沈燕/李文科; 审校 曾祥进)

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