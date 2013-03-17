中国经济：李克强总理记者会要点摘录:中国有条件保持经济持续健康发展

路透北京3月17日 -

以下为李克强总理在两会(人大和政协会议)记者会上答记者问的要点摘录:(*表示新增内容)

*-- 中国有条件保持经济持续健康发展 --

中国有条件保持经济持续健康发展，不断推进社会进步。中国有13亿多人口，实现现代化还有很长的路要走，需要持久的国际和平环境。即使中国发展强大起来，我们也不会称霸，因为中国在近现代历史的惨痛遭遇中有深刻感受，己所不欲，勿施于人，这是中国人的信条。

走和平发展道路是中国坚定不移的决心，维护国家的主权和领土完整，也是中国不可动摇的意志。这两条原则并行不悖，也符合维护地区稳定和世界和平秩序的准则。中国作为发展中的大国，愿意承担相应的国际义务，同世界各国一道，携手努力，守住21世纪的全球和平与繁荣。

*-- 中俄推动务实合作 --

中俄推动务实合作，在地区和国际事务中加强沟通协调，不仅有利于巩固双边关系，而且有利于维护地区和世界的和平稳定。事实上，中国和周边国家一直在推动互利合作、互利共赢、发挥相互优势，使双方的关系迈上新的台阶，使亚太地区和平发展与合作成为不可阻挡的潮流。

*-- 行大道、民为本、利天下 --

正是改革开放改变了我们国家的命运，使亿万农民脱贫，也使许许多多的人出现了重大的人生转折。现在改革的重任落到了我们这一代肩上，我想我们要尽力使改革的红利惠及全体人民，使老年人安度晚年、年轻人充满希望，使我们的国家生机勃勃。

在我个人的经历，在读书、做事、文化熏陶当中，悟出一个道理，就是行大道、民为本、利天下。我坚信做人要正、办事要公，才能利国利民。

*-- 深化内地和港澳合作 --

内地和香港合作空间还很大。凡是有利于港澳同胞福祉增加、内地和港澳合作深化、维护港澳长期繁荣的事，中央政府都会尽心尽力地去做。

-- 食品安全是天大的事 --

要打造中国经济的升级版，就包括在发展中要让人民呼吸洁净的空气，饮用安全的水，食用放心食品。对雾霾天气这一长期积累形成的问题，要下更大的决心，以更大的作为去进行治理。特别是对重点地区，已经查明的人为因素，要限期治理，对于水污染、土地污染的状况，要摸清底数，进行坚决的整治。

至于食品安全，那可以说是天大的事，直接关系到人们的生活质量和身体健康。政府应该对假冒伪劣和黑心食品坚决进行查处，并且让不法分子付出昂贵的代价。

绿水青山贫穷落后不行，但殷实富裕环境恶化也不行。我们需要进一步创新发展理念，推动科学发展。一是不能再欠新账，包括提高环保的门槛；二是加快还旧账，包括淘汰落后产能等。政府应当铁腕执法、铁面问责。

我们不能以牺牲环境来换取人民并不满意的增长，不论是污染的状况、食品问题，还是治理和处置的效果，都要公开、透明，让公众、媒体能够充分、有效地加以监督，这也是形成一种倒逼机制，来硬化企业和政府的责任，也可以增强人们自身的防护意识。既然同呼吸、就要共奋斗，大家都尽一把力。政府则是要以更大的决心来让人民放心。

-- 城镇化是复杂的系统工程 --

城镇化是现代化的必然趋势，也是广大农民的普遍愿望，它不仅可以带动巨大的消费和投资需求，创造更多的就业机会，其直接作用还是富裕农民、造福人民。现在中国城镇化的大门给农民打开了，农民可以进城从事二三产业，而留在农村的，通过适度规模经营，都可以增收致富。现在每年有一千多万农民转移到城镇，这是必然的趋势。

我们强调的新型城镇化，是以人为核心的城镇化。城镇化不能靠摊大饼，还是要大、中、小城市协调发展，东、中、西部地区因地制宜地推进。还要注意防止城市病，不能一边是高楼林立，一边是棚户连片。本届政府下决心要再改造一千万户以上各类棚户区，这既是解决城市内部的二元结构，也是降低城镇化的门槛。尤为重要的是，新型城镇化必须和农业现代化相辅相成，要保住耕地红线，保障粮食安全，保护农民利益。

城镇化是一个复杂的系统工程，会带来经济和社会深刻的变化，需要各项配套改革去推进。

-- 更多考虑台胞的利益 --

只要坚持一个中国，两岸关系发展的空间和潜力巨大。在推动大陆进一步开放和发展当中，会更多地考虑台胞的福祉和利益，我们愿意与台湾共享发展的机遇。

-- 坚持市场化的改革方向 --

之所以说改革是最大的红利，是因为中国社会主义市场经济还在完善过程中，靠改革进一步解放生产力还有巨大的潜力，让改革的红利惠及全体人民还有巨大的空间。改革贵在行动，喊破嗓子不如甩开膀子。要坚持市场化的改革方向。

推动经济转型要注意发挥财政、金融、价格改革的杠杆性作用，推动公开、透明、规范、完整的财政预算制度改革，这可以使人民更有效地监督财政收支、优化支出状况，更多向民生倾斜。在金融领域要推进利率、汇率市场化改革，发展多层次资本市场，提高直接融资的比重，而且要保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。我们还要用开放来带动转型，重点是进一步开放服务业。

应当敢于直面城乡、区域两个最大的差距。特别是直面有八亿多农民和五亿多市民之间的涉及人口最多的城乡差距，采取措施，逐步使其缩小。还要推动社会保障制度的改革，逐步提高统筹的层次，使医疗、养老保险的报销、接续能够逐渐实现异地进行，这也有利于劳动力的流动。

要推动促进社会公正的改革，不断地清理有碍社会公正的规则，而且要使明规则战胜潜规则。同时，推动民营资本顺利有效地进入金融、能源、铁路等领域，还要对社会领域的相关改革进行推进，促进社会的纵向流动。比如说现在高等学校里农村的学生比例偏少，我们要逐步提高比例，让更多勤奋好学的农村孩子感受到希望。

改革进入了深水区，也可以说是攻坚期，的确是因为它要触动固有的利益格局。现在触动利益往往比触及灵魂还难。但是，再深的水我们也得趟，因为别无选择，它关乎国家的命运、民族的前途。这需要勇气、智慧、韧性。

-- 高度重视中美关系 --

新一届中国政府会和过去一样，高度重视中美关系，因为这是最大发展中国家和最大发达国家之间的关系，愿与奥巴马政府共同去构建新型大国关系。

继续推进互利共赢合作未来中美在贸易、投资方面的机会、空间比过去30年会更大，会给两国人民带来实实在在的利益。不否认中美之间有分歧，但只要我们相互尊重对方的重大关切，管控好分歧，就可以使共同利益超越分歧。

至于说到亚太地区，这可以说是中美利益交汇、集结最密切的地区，中美都表示要维护地区的稳定、促进繁荣，我希望言行一致，从亚太地区做起、做好，来构建新型大国关系，这也有利于亚太和世界的和平与发展。

黑客攻击问题，这可以说是一个世界性的问题，中国本身就是主要的被黑客攻击的受害者，中方不仅不支持，而且反对黑客攻击行为。我们还是少一些没有根据的相互指责，多做一些维护网络安全的实事。

-- 建立不能贪、不敢贪的反腐机制 --

要建立和完善不能贪、不敢贪的反腐机制，让腐败行为、腐败分子依法受到严惩，绝不手软。更重要的是，要让权力在公开透明的环境中运行，使人民能够更为充分和有效地进行监督，这也是把权力涂上防腐剂，只能为公，不能私用。

要用简朴的政府来取信于民，造福人民，要让人民过上好日子，政府就要过紧日子。1—2月份，中央财政的收入增幅只有1.6%，可以推想，未来财政再保持高速增长的收入态势不大可能，但是民生支出是刚性的，不能减，只能增，那就需要削减政府的开支。这里约法三章，本届政府内，一是政府性的楼堂馆所一律不得新建；二是财政供养的人员只减不增；三是公费接待、公费出国、公费购车只减不增。这三条中央政府要带头做起，一级做给一级看。

*-- 持续发展经济 --

偌大个中国要解决的事很多，主要问题还是持续发展经济。可以料想，未来中国经济环境依然是严峻复杂。要保持经济持续增长，防范通货膨胀，控制潜在风险，使中国经济不发生大的波动。

要努力去实现2020年的目标，测算一下，这需要年均增长7%的速度，这不容易。关键在推动经济转型，把改革的红利、内需的潜力、创新的活力叠加起来，形成新动力，并且使质量和效益、就业和收入、环境保护和资源节约有新提升，打造中国经济的升级版。

要着力提高城乡居民，特别是低收入者的收入，持续地扩大中等收入的群体。要重点保障基本民生，来编织一张覆盖全民的保障基本民生的安全网。其中包括义务教育、医疗、养老保险、住房等，努力逐步把短板补上。还要坚守网底不破，通过完善低保、大病救助等制度，兜住特困群体的基本生活。

要依靠改革开放使经济社会充满活力；建设廉洁政府，增强政府的公信力、执行力和效率；建设法治政府，这尤为根本，要把法律放在神圣的位置，无论任何人、办任何事，都不能超越法律的权限，要用法治精神来建设现代经济、现代社会、现代政府。

-- 国务院机构改革 --

李克强表示，这次改革方案核心是转变政府职能，是简政放权。如果说机构改革是政府内部权力的优化配置，那么转变职能则是厘清和理顺政府与市场、与社会之间的关系。即市场能办的，多放给市场。社会可以做好的，就交给社会。政府管住、管好它应该管的事。

必须从改革行政审批制度入手来转变政府职能。现在国务院各部门行政审批事项还有1700多项，本届政府下决心要再削减三分之一以上。

他称，要把错装在政府身上的手换成市场的手。要有壮士断腕的决心，言出必行，说到做到，决不明放暗不放，避重就轻，更不能搞变相游戏。