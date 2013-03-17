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亚洲 | 2013年 3月 17日 星期日 10:58 BJT

全球外汇市场3月18日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0900 - 意大利1月对欧盟贸易收支

1000 - 欧元区１月贸易收支

1400 - 美国3月NAHB房屋市场指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 程琳; 审校 王丽鑫)

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