更正-《综述》中国新总理誓言腐败与政府信誉水火不容，稳经济防通胀是基石

(更正：内文首段应为“改革开放以来最年轻的总理”，非“历届最年轻的总理”；并更新第12段背景。)

* 施政首要问题是稳定经济发展，控制通胀--新总理

* 改善民生促进社会公正，明确提出本届政府约法三章

* 声称腐败与政府信誉水火不容，给权力涂上防腐剂

* 机构改革是改变政府错位,要有壮士断腕的决心

作者 沈燕

路透北京3月17日 - 中国改革开放以来最年轻的总理李克强正式履新，其强调改革，誓言反腐成为新一届政府最亮丽的标签，而保持经济持续增长防范通货膨胀，控制潜在风险，使中国经济不发生大的波动是基石。

在周日结束的十二届人大会议后的新闻发布会上，李克强指出，改革要有壮士断腕的决心，要不断清理有碍社会公正的规则；而新型城镇化是以人为核心的城镇化，并明确提出本届政府要完成的三项任务及对政府的约法三章。

“偌大个中国要解决的事很多，如果说主要问题的话，我想第一还是持续发展经济。”他表示，可以料想未来中国经济环境依然是严峻复杂，要居安思危，也要处变不惊，保持经济持续增长，防范通货膨胀，控制潜在风险，使中国经济不发生大的波动。

此前公布的最新经济数据显示中国经济回升尚不稳定，1-2月工业增加值同比增长9.9%，升幅不及预期；1-2月社会消费品零售总额增长12.3%，为2004年以来同期最低升幅。2月份的居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.2%，为10个月的高位。

这些数据让原本预期复苏步伐加快的人们感到失望。中国经济连续七个季度减速后，在去年第四季才开始再度升温。中国政府确定今年经济增长目标（GDP）增幅为7.5%，CPI目标为3.5%。

李克强表示，要努力实现2020年的目标，需要年均增长7%的速度，这不容易。关键在推动经济转型，把改革的红利、内需的潜力、创新的活力叠加起来，形成新动力，并且使质量和效益、就业和收入、环境保护和资源节约有新提升，打造中国经济的升级版。

**政府的三项任务与约法三章**

除了如何确保中国经济稳定增长外，如何进一步改善民生，加强环境保护、提高食品卫生安全，以及消除民众对社会不公，政府诚信的种种质疑等，都是摆在新一届政府面前最现实的难题。

李克强指出，要不断改善民生，着力提高城乡居民，特别是低收入者的收入，持续扩大中等收入的群体。要重点保障基本民生，编织一张覆盖全民的保障基本民生的安全网，其中包括义务教育、医疗、养老保险、住房等，努力逐步把短板补上。

同时，要促进社会公正。要建设创新政府，依靠改革开放使经济社会充满活力；建设廉洁政府，增强政府公信力、执行力和效率；以及建设法治政府，要把法律放在神圣的位置，无论任何人、办任何事，都不能超越法律的权限。

“要让人民过上好日子，政府就要过紧日子。”李克强也明确提出对本届政府的约法三章，用简朴的政府来取信于民。他要求本届政府内，政府性的楼堂馆所一律不得新建；财政供养的人员只减不增；公费接待、公费出国、公费购车只减不增。这三条中央政府要带头做起，一级做给一级看。

他提到，今年1-2月份，中央财政的收入增幅只有1.6%，可以推想，未来财政再保持高速增长的收入态势不大可能了，但是民生支出是刚性的，不能减，只能增，那就需要削减政府的开支。

而在周日刚刚结束的十二届人大会议上通过的财政部报告，反对票达高达509票占17%。 也凸显人大代表对今年赤字增加4,000亿元人民币，达1.2万亿元的忧虑。

**改革如壮士断腕**

尽管改革加反腐是本届政府的主打牌，强调政府职能转变的大部制改革方面也是本届两会最大的亮点。但在中国改革开放已经30年后的今天，当过往的改革红利基本消失殆尽，巨大的利益集团正在成为新一轮改革的阻力时，新政府将如何出招备受关注。

李克强提到，机构改革不易，转变职能更难，“我经常在地方调研的时候，常听到这样的抱怨，办个事、创个业要盖几十个公章，群众说恼火得很。这既影响了效率，也容易有腐败或者叫寻租行为，损害了政府的形象。”

他明确提出,所以必须从改革行政审批制度入手来转变政府职能。现在国务院各部门行政审批事项还有1,700多项，本届政府下决心要再削减三分之一以上。

新一届政府提出的政府机构改革方案也在本次两会获通过，其中的最大亮点体现政府职能的转变，顺势而为涉及民生民意的部门整合力度较大，包括铁道部被撤销，以及组建国家药品食品监管总局等 。

“现在触动利益往往比触及灵魂还难。但是，再深的水我们也得趟，因为别无选择，它关乎国家的命运、民族的前途。这需要勇气、智慧、韧性。所幸的是，这些可以从我们的人民当中去汲取，来使改革迈出坚实的步伐。”李克强称。

他指出，改革是最大的红利，坚持市场化的改革方向，重点就是围绕三项任务去推进能够牵一发动全身的改革。

包括推动经济转型要注意发挥财政、金融、价格改革的杠杆性作用，推动公开、透明、规范、完整的财政预算制度改革，使人民更有效地监督财政收支、优化支出状况，更多向民生倾斜。在金融领域要推进利率、汇率市场化改革，发展多层次资本市场，提高直接融资的比重，而且要保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

要推动促进社会公正的改革，不断地清理有碍社会公正的规则，而且要使明规则战胜潜规则。同时，推动民营资本顺利有效地进入金融、能源、铁路等领域，还要对社会领域的相关改革进行推进，促进社会的纵向流动。以及要改善民生离不开收入分配制度的改革。

应当敢于直面城乡、区域两个最大的差距。特别是直面有八亿多农民和五亿多市民之间的涉及人口最多的城乡差距，采取措施，逐步使其缩小。还要推动社会保障制度的改革，逐步提高统筹的层次，使医疗、养老保险的报销、接续能够逐渐实现异地进行，这也有利于劳动力的流动。

对于民众呼声甚高的反腐方面，李克强明确表态：“因为腐败和我们政府的信誉应该说水火不容，中国政府反对腐败的决心和意志是坚定不移的。”

他指出，要建立和完善不能贪、不敢贪的反腐机制，让腐败行为、腐败分子依法受到严惩，绝不手软。"更重要的是，要让权力在公开透明的环境中运行，使人民能够更为充分和有效地进行监督，这也是把权力涂上防腐剂，只能为公，不能私用。”

最高人民法院将与其他相关部门一起承担重任。但周日结束的人大会议上表决通过的工作报告中,获反对票最高的是最高人民法院工作报告,反对票高达20%,为605票。最高人民检察院工作报告亦获485张反对票，比例达16%。

**新型城镇化是人的城镇化**

作为新任总理，李克强一直强调推进新型城镇化是中国扩大内需的主要动力，这一话题也是本届两会最被热议的话题，但也让两会代表们忧虑可能带来地方政府融资平台的金融风险以及新一轮产能过剩 ，以及十年城镇化，钱从哪里来的担忧 。

李克强指出，城镇化是现代化的必然趋势，也是广大农民的普遍愿望，它不仅可以带动巨大的消费和投资需求，创造更多的就业机会，其直接作用还是富裕农民、造福人民。并强调中国的新型城镇化是以人为核心的城镇化。

他指出，现在大约有2.6亿农民工，使他们中有愿望的人逐步融入城市，是一个长期复杂的过程，要有就业支撑，有服务保障。而且城镇化也不能靠摊大饼，还是要大、中、小城市协调发展，东、中、西部地区因地制宜地推进。

还要注意防止城市病，不能一边是高楼林立，一边是棚户连片。本届政府下决心要再改造一千万户以上各类棚户区，这既是解决城市内部的二元结构，也是降低城镇化的门槛。尤为重要的是，新型城镇化必须和农业现代化相辅相成，要保住耕地红线，保障粮食安全，保护农民利益。

李克强坦言，城镇化是一个复杂的系统工程，会带来经济和社会深刻的变化，需要各项配套改革去推进。在推进过程中，还会遇到并且必须解决各种问题。

“据说这次两会期间，关于城镇化的建议和提案已经500多件了，还在统计之中，我们将会认真地一一研究，使城镇化能够积极稳妥地向前推进。”李克强称。