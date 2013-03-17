中国经济：新任总理李克强简述施政目标，首要问题是持续发展经济

路透北京3月17日 - 中国新任国务院总理李克强周日表示，未来中国经济环境依然是严峻复杂，首要问题是要保持经济持续增长，防范通货膨胀，控制潜在风险，使中国经济不发生大的波动。

他在十二届全国人大一次会议中外记者会上简述其施政目标时称，中共十八大作出的全面部署就是本届政府的施政目标，为努力实现2020年的长远目标，需要中国经济年均增速达到7.5%，实现这个目标不容易。

“在我们离实现现代化越近的时候遇到的风险和挑战越多，...诺大中国要解决的事情很多，如果说主要问题的话，我想第一还是持续发展经济。”李克强称。

他表示，中国有巨大的内需，持续发展经济的关键在于推动经济转型，把改革的红利、内需的潜力、创新的活力叠加起来，形成新动力，并且使质量和效益、就业和收入、环境保护和资源节约有新提升，打造中国经济的升级版。

他并强调，中国要不断改善民生，着力提高城乡居民，特别是低收入者的收入，持续地扩大中等收入的群体。要重点保障基本民生，编织覆盖全民的保障基本民生的安全网，其中包括义务教育、医疗、养老保险、住房等，努力逐步把短板补上。

同时，中国要促进社会公正，政府理应是社会公正的守护人，“我们要努力使人人享有平等的机会，不论是来自城市还是农村，不论是来自怎样的家庭背景，只要通过自身的努力，就可以取得应有的回报。”

他最后提到，解决这三个问题还需要有三大保障。一是建设创新政府，依靠改革开放使经济社会充满活力；二是建设廉洁政府，增强政府的公信力、执行力和效率；三是建设法治政府，把法律放在神圣的位置。

“无论任何人、办任何事，都不能超越法律的权限，要用法治精神来建设现代经济、现代社会、现代政府。”他称。