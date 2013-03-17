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亚洲 | 2013年 3月 17日 星期日 11:48 BJT

中国经济：机构改革核心是转变政府职能，要大力削减行政审批--总理

路透北京3月17日 - 中国国务院总理李克强周日称，此次国家机构改革和职能转变方案的核心是转变政府职能，简政放权。必须从改革行政审批制度入手来转变政府职能。现在国务院各部门行政审批事项还有1,700多项，本届政府下决心要再削减三分之一以上。

李克强在周日举行的记者会上称，转变职能是厘清和理顺政府与市场、与社会之间的关系，“说白了，就是市场能办的，多放给市场。社会可以做好的，就交给社会。政府管住、管好它应该管的事。”

但政府机构改革不易，转变职能更难，因为它更深刻；要把错装在政府身上的手换成市场的手。

“我们要有壮士断腕的决心，言出必行，说到做到，决不明放暗不放，避重就轻，更不能搞变相游戏。”他称。

此前，中国新一届政府推进的机构改革方案终于水落石出，国务院正部级机构减少四个，其中组成部门减少两个，副部级机构增减相抵数量不变。改革后，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门为25个。

国务院表示，这次改革，旨在更广范围、更深层次上加快国务院机构职能转变，重在向市场、社会放权，减少对微观事务的干预，同时改善和加强宏观管理，严格事后监管。 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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