中国经济：建立和完善不能贪、不敢贪的反腐机制，并要削减政府开支--总理

路透北京3月17日 - 中国国务院新总理李克强再次强调治理腐败的决心。他周日表示，腐败和政府的信誉水火不容，中国要建立和完善不能贪、不敢贪的反腐机制，让腐败行为、腐败分子依法受到严惩，绝不手软。

他在两会(人大和政协会议)记者会上称，更重要的是，要让权力在公开透明的环境中运行，使人民能够更为充分和有效地进行监督，这也是把权力涂上防腐剂，只能为公，不能私用。

他称，中国政府反对腐败的决心和意志是坚定不移的，而为政清廉应该先从自己做起，己正，才能正人，这是古训，也是真理。自古有所谓“为官发财，应当两道”。既然担任了公职，为公众服务，就要断掉发财的念想。

李克强并表示，未来财政再保持高速增长的收入态势不大可能，但民生支出是刚性的，不能减，只能增，那就需要削减政府的开支。

“中国还要用简朴的政府来取信于民，造福人民，要让人民过上好日子，政府就要过紧日子，...并愿意接受全社会、接受媒体的监督。”他称。

李克强并约法三章称，本届政府内，一是政府性的楼堂馆所一律不得新建；二是财政供养的人员只减不增；三是公费接待、公费出国、公费购车只减不增。这三条中央政府要带头做起，一级做给一级看。

中国处罚贪污腐败的力度正明显加大,反腐也呈现出网络反腐、实名举报等新特点.根据中央和地方纪委对外公布的落马官员名单,其中包括副部级高官李春城,深圳副市长梁道行,安徽黄山市原政法委书记汪建设等等.这些官员被调查有因涉嫌贪腐,也有因私生活不检点,大都来自网络举报.

去年11月，时任中国国家主席、中共中央总书记胡锦涛强调了治理腐败的决心.他表示,反对腐败、建设廉洁政治,是共产党一贯坚持的鲜明政治立场,是人民关注的重大政治问题.这个问题解决不好,就会对党造成致命伤害,甚至亡党亡国.

中国中共中央总书记习近平今年1月亦表示,当前一些领域消极腐败现象仍然易发多发,一些重大违纪违法案件影响恶劣,反腐败斗争形势依然严峻,要更加科学有效地防治腐败. (完)