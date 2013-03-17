中国经济：坚持市场化改革方向，无惧触动固有利益格局--总理

中国房地产：要重点整治开发企业和中介机构，严查违规资金入市--住建部
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透北京3月17日 - 中国国务院总理李克强周日称，中国将坚持市场化改革方向，让改革的红利惠及全体人民还有巨大空间，虽然改革进入深水区，但无惧触动固有利益格局。
他在“两会”（全国人大和政协会议）结束后的新闻发布会上称，改革进入了深水区，或者说攻坚期，是因为它要触动固有的利益格局。而现在触动利益往往比触及灵魂还难。
“但是，再深的水也得我们趟，因为别无选择，它关乎国家的命运、民族的前途。这需要勇气、智慧、韧性。所幸的是，这些可以从我们的人民当中去汲取，来使改革迈出坚实的步伐。”李克强称。
他提到，中国推动经济转型要注意发挥财政、金融、价格改革的杠杆性作用，推动财政预算制度改革，更多向民生倾斜。并在金融领域要推进利率、汇率市场化改革，发展多层次资本市场，提高直接融资的比重，而且要保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。
“改革贵在行动，喊破嗓子不如甩开膀子。我们要坚持市场化的改革方向，如果说到重点的话，那就是围绕我前面讲的三项任务去推进能够牵一发动全身的改革。”他称。
他认为,中国还要用开放来带动转型，重点是进一步开放服务业。中国的贸易，包括商品的贸易，未来几年都会继续增长，这对世界是一个巨大的机会，对于中国企业也是在公平竞争当中提升企业层级的好机会。
他并强调，要推动民营资本顺利有效地进入金融、能源、铁路等领域，还要对社会领域的相关改革进行推进，促进社会的纵向流动。且改善民生离不开收入分配制度的改革，推动社会保障制度的改革，逐步提高统筹的层次，使医疗、养老保险的报销、接续能够逐渐实现异地进行。
时任中国国务院副总理的李克强曾在去年11月时称,当前改革进入了攻坚区和深水区,要坚决破除一切妨碍科学发展的体制机制弊端,且现阶段推进改革在很大程度上要触动利益,在改革过程还要注重公平.现在改革逆水行舟,不进则退,必须迎难而上,攻坚克难,既要搞好顶层设计,又要尊重群众首创精神. (完) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透台北3月29日 - 台湾央行周三公布，2016年12月底本地银行外国债权直接风险余额达到3,638亿美元，若与2015年底的3,446亿美元比较，增加5.57%。其中对美国的外国债权亦增加，因FED升息吸引银行资金愿持美元资产。
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。